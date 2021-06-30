花籃事件被告發！宅神朱學恒諷「用嘴妨害公務」　到案時間曝

▲宅神朱學恒在臉書粉專上貼出警局通知書，並寫道「成為用嘴就可以妨礙 (害)公務的男人」。（圖／翻攝Facebook／朱學恒的阿宅萬事通事務所）

記者邱中岳／台北報導

宅神朱學恒在臉書粉專「朱學恒的阿宅萬事通事務所」貼出台北市政府警察局中山分局通知書，因妨害公務案要到中山分局說明，據了解，因朱學恒上次送花籃到中央流行疫情指揮中心，北檢發交查由中山查辦，警方也通知朱於7月中旬到案說明。

據了解，朱學恒在臉書粉專「朱學恒的阿宅萬事通事務所」貼出一張中山警分局的通知書，並留言寫到，「各！位！觀！眾！當局果然開始追究責任啦！在往土城的路上顯然我已經彎道超車各位競爭者啦！」

另外還說到，「暨獲得行政院長與總統認證之後，本人再度成為一個用嘴就可以妨礙(應為害)公務的男人啦！多謝大家支持！我將繼續努力，朝著天際邁進！」，許多網友看了紛紛上來留言，有網友指出，「拜託全程直播」。

另外還有網友說到，「灑花！灑花！繼續為枉死的百姓發聲，為打不到國際認可疫苗的百姓揭發真相」，但也有網友直覺表示，「葬儀社送花事件嗎？」瞬間累積大批網友前往留言。

據悉，朱學恒1日送4盆花藍到中央流行疫情指揮中心，上題「爾俸爾祿，民膏民脂，下民易虐，上天難欺」16字，引起熱議。有民眾不滿告發到台北地檢署，地檢署將此事交由北市警中山分局處理，警方通知朱學恒7月13日上午到案說明。

朱當時指他只是想要反映政府在這波新冠肺炎疫苗的處理，令人感到失望。行政院長蘇貞昌不久則在臉書痛斥，「這種行為非常不恰當，詛咒努力工作的人，並不符合多數台灣人的善良與厚道。」朱則再度發文澄清，「這個叫做高柱花籃，喪禮用的是告別式花圈，他們不送非告別式的場地。花農最近很辛苦，記得多照顧他們。」甚至酸說，顯然蘇貞昌的中文不好，他的幕僚也是。

如今朱學恒遭民眾向北檢告發「妨害公務」，朱學恒也自嘲，「獲得行政院長與總統認證之後，本人再度成為一個用嘴就可以妨礙(應為害)公務的男人啦！」

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