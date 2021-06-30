朱學恒送花籃挨告「妨害公務」　李來希力挺：千萬別去警局應訊！

▲朱學恒在臉書貼出一張警局通知單，遭以妨礙公務為由到警局說明。（圖／翻攝朱學恒臉書）



記者蔡文鈴／台北報導

名嘴朱學恒本月初，送給中央疫情指揮中心4盆花籃，上面標註「 爾俸爾祿，民膏民脂，下民易虐，上天難欺」，結果引發外界批評，還因此遭告妨害公務，需在6月24日至警局應訊。對此，前全國公務人員協會理事長李來希力挺朱學恒，要他千萬不要到警局應訊，人民有權拒絕這種無端擾民的行為！

朱學恒30日透過臉書貼出一張警局通知書，案由為「妨害公務」。他向網友表示，「各！位！觀！眾！當局果然開始追究責任啦！在往土城的路上顯然我已經彎道超車各位競爭者啦！」

朱學恒自嘲，「暨獲得行政院長與總統認證之後，本人再度成為一個用嘴就可以妨礙公務的男人啦！多謝大家支持！我將繼續努力，朝著天際邁進！」

李來希表示，「爾俸爾祿、民膏民脂，下民易虐，上天難欺」，這是古來帝王對臣子們的期許嘉言，民主時代，沒有帝王，人民是主，主人引用帝王嘉言期許民主時代的公僕，怎麼會成了妨害公務的嫌疑犯？

李來希說，蘇貞昌擔任兩次行政院院長，用這段話嘉勉屬下的公務員不曉得多少回了，怎麼沒有被移送？地方政府首長們引用這段話的人有如過江之鯽，請問有哪一個人被移送偵辦？「我在臉書大辣辣的貼文，幾千人按讚，數以千計的分享，為什麼沒有把我移送偵辦？是我比較小咖嗎？」

▲朱學恒送了4盆花籃至疾管署。（圖／記者宋良義攝）

