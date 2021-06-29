朱學恒酸爆潘孟安「正直抗體」　以為寫寫X話病毒就會退縮嗎？

▲屏東縣長潘孟安。（圖／翻攝自潘孟安臉書）



政治中心／綜合報導

屏東出現Delta變異株病毒確診案例，引發全台恐慌，當地進行大清消，啟動大規模篩檢，為安撫民心屏東縣長潘孟安透過臉書表示，每個人的體內其實都有一種抗體，「那就是正直」。對此，名嘴朱學恒酸爆，說幹話是沒有用的，你以為寫寫幹話病毒就會退縮嗎？你以為取取暖病毒就會害怕你嗎？

潘孟安在臉書表示，在疫病前面，人的生命是等值的，我們把武器留給最需要的人，且每個人的體內其實都有一種抗體，「那就是正直」，也就是善盡自己的本分，不必排隊、不須登記、不用購買，自身體內就有，只需要喚醒它就可以了，「讓我們先給彼此打一劑預防針，有了這劑預防針，至少我們會多了很多勝算。」

朱學恒諷刺，新一代反智抗疫法又來了！「對抗病毒要靠科學，說幹話是沒有用的，你以為寫寫幹話病毒就會退縮嗎？你以為取取暖病毒就會害怕你嗎？」

朱學恒除了批評潘孟安提出的「正直抗疫」，他也提到去年衛服部長陳時中也曾說過，「台灣人氣質好可以打敗病毒」讓他不禁感嘆，每個義和團的體內也都有刀槍不入的能力，那叫做扶清滅洋的夢想。

對於朱學恒的說法，網友們也留言表示，「新義和團興起，綠蛙教取代白蓮教，洗腦比抗疫更重要。」、「台灣價值爆表」、「原來CDC的防疫政策，是在淘汰氣質差的台灣百姓 ?」、「繼『用愛發電』後的『正直抗體』、『氣質抗疫』」。