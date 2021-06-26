高考提早160秒響結束鈴　福建師大附中副校長等3人被撤職

▲大陸今年照常舉辦高考，但增加了許多防疫措施。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸月初舉行全國高考，福建省福州市福建師範大學附中考場在其中一個科目的考試時提早160秒響結束鈴，引起許多考生不滿。福建省教育廳25日下午通報，該校副校長、教務主任，以及區高招辦主任都已經被撤職。

根據陸媒報導，事件發生在6月7日，當時正在進行語文考試，但福建師範大學附屬中學考場卻在考試結束前的3分鐘就響結束鈴，導致很多考生的作文來不及寫完。

事件發生後，許多考生及家長都非常不滿，不只在網路上爆料，更上政府網站寫投訴信。該校工作人員8日回應，提前響鈴的時間不到3分鐘，已經向上級機關回報，正在處理中。

福建省教育廳25日下午通報，這是因工作失誤造成的事件，將依法依規嚴肅追究責任，對於事件給考生可能帶來的影響，按照相關規定組織評估和處置。

福建省教育廳指出，針對事件相關責任人，福建師大附中考點主考溫青記過處分；給予副主考阮雲降低崗位等級處分，並撤銷其福建師大附中副校長職務；給予考務負責人王成秩降低崗位等級處分，並撤銷其福建師大附中教務主任職務；給予司鈴員侯長華降低崗位等級處分；撤銷林雄明的福州市倉山區高招辦主任職務。