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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

LIVE／新北＋20例「入境全面普篩獲採納」　侯友宜最新說明

記者楊蕓／新北報導

中央流行疫情指揮中心今(1)日公布國內新增50例COVID-19確定病例，分別為47例本土及3例境外移入；另確診個案中新增13例死亡。今天新增案例中，以新北20例最多，市長侯友宜召開防疫記者會，《ETtoday新聞雲》全程直播。

指揮中心表示，今日新增之47例本土病例(其中21例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者)，為22例男性、25例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於今(2021)年6月22日至6月30日。個案分布以新北市20例最多，其次為臺北市18例、桃園市5例、高雄市2例，新竹市及新竹縣各1例；其中28例為已知感染源、3例關聯不明、16例調查中，相關疫情調查持續進行中。

指揮中心說明，今日新增13例死亡個案，為7例男性、6例女性，年齡介於50多歲至80多歲，發病日介於5月14日至6月18日，確診日介於5月18日至6月20日，死亡日介於6月17日至6月30日。

指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至6月29日累計公布13,549位確診個案中，已有10,306人解除隔離，解隔離人數達確診人數76.1%。

▼侯友宜召開防疫記者會。（圖／新北市政府提供）

▲▼侯友宜召開防疫記者會。（圖／新北市政府提供）

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