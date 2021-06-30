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林靜儀秀北農校正回歸：台北確診數超過新北「阿北第一名」

▲▼民進黨國際部主任林靜儀。（圖／記者李毓康攝）

▲民進黨前立委林靜儀。（資料照／記者李毓康攝）

記者杜冠霖／台北報導

北農累積83例新冠肺炎確診案例，確診者匡列成為各界討論焦點，對此，民進黨前立委、中山醫學大學附設醫院婦產部醫師林靜儀表示，將北農關聯確診個案從新北確診數移除，併入台北市確診數後，「台北確診數超過新北了，阿北第一名！」

林靜儀30日在臉書發文表示，4天前她比較新聞搜尋的每日雙北確診報導數，新北市扣除北農群聚相關，發現雙北的確診人數一樣。但把北農關聯確診個案從新北確診數移除，再計入台北市的確診後，「經過雙北北農校正回歸的統計，台北確診超過新北了。阿北第一名！」

林靜儀指出，這些數字是從每日確診數和新北記者會報告取得，只要新北市的確診數有提到北農相關都「校正回歸」到台北市，「為什麼在北農首例確診後一個月依然不做疫調和北農匡列篩檢？因為這樣確診個案化整為零，掩蓋北農群聚感染」，「為什麼一星期以來柯市長對北農的匡列採檢比屏東枋山還慢？因為這樣在別的縣市確診的北農傳染個案，不用算在台北市的頭上。」

林靜儀說，柯文哲堅持有看不到的疫調資料，但正是因為沒有疫調，就無法證明多少個案是從台北傳染出去的，北農的群聚感染數字就不會是真正的數字。「沒有疫調，就能用「你看確診數有在掉」，來掩蓋防疫錯誤。」

▼林靜儀將北農確診數重新歸到北市。（圖／翻攝林靜儀臉書）

▲▼林靜儀將北農確診數重新歸到北市。（圖／翻攝林靜儀臉書）

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