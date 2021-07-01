侯友宜會跳出來選總統？　他點出驚人真相：已顯露出來

▲侯友宜召開防疫記者會。（圖／新北市政府提供）



記者曾羿翔／綜合報導



台灣新冠疫情仍在「三級警戒」未解，政治人物的抗疫表現也被外界關注。《ETtoday新聞雲》6月初曾公布31位政治人物看好度民調，其中新北市長侯友宜拿下第一，高達79.1%民眾認為他最有潛力成為後蔡英文時期的政治領袖。前立委沈富雄就指出，侯的優勢在2018年與行政院長蘇貞昌競選新北市長時就展現出來，2024總統是否要出來選，「到時候恐由不得他」。

沈富雄30日在節目《雲端最前線》中指出，疫情會影響政治人物聲量，還有他們處理事情與危機的方法，本身的態度與氣度，「一天到晚罵人甩鍋，有功勞就我的？這樣的人讓他當領袖還得了？」沈還指出，侯友宜的優勢跟蘇貞昌拚，已經顯露出來，他們是兩位南轅北轍的人物，侯友宜不管碰到啥委屈，口出惡言的機會很少，也沒罵過綠營執政的縣市。

根據《美麗島民調》最新調查，侯友宜在全國政治人物的調查當中，信任度高居全國第一；在「擔任總統的適合度」部分，侯友宜在6月首次超越副總統賴清德，更躍居全國第一。

台灣6月30日新增55例本土病例，以新北市23例最多，其次為台北市22例。有網友就驚呼，新北單日新增確診數一直都高於台北市很多，29日相差2，30日只相差1而已，幾乎快要平手了。不少網友也力讚新北市長侯友宜防疫有成，「新北人數超多，控制到這樣也太強」、「快要黃金交叉了」。

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