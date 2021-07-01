轟陳時中「疫情中悲哀的平庸官員」　陳文茜：不讓慈濟買BNT很外行

▲陳文茜槓上陳時中，形容是「疫情中悲哀的平庸官員」。（圖／記者湯興漢攝）



記者劉維榛／綜合報導

繼鴻海與台積電後，慈濟也積極要採購BNT500萬劑疫苗，但指揮官陳時中回應，先由前兩家公司進行，慈濟再接下來做。一席話讓資深媒體人陳文茜難以接受，她寫下2277字痛批陳時中，「只是疫情中悲哀的平庸官員」、「他並不冷血，但為了保官位，他重重加入了冷血集團」。

陳文茜在臉書開頭便以「請掌權者放下拳頭，讓慈濟，慈悲救世吧」標題喊話，她直呼慈悲沒有止境，沒有終點，慈悲更沒有先後順序，然而「無情的政治，給了答案」。相較慈濟採購疫苗積極，不料被指揮中心潑冷水，陳文茜直言無法接受陳時中的理由，「現階段有不同的人都來採購」、「恐會進行不冷靜」、「但非常歡迎慈濟參加，我們會做最好的安排」。

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陳文茜解析這段話，「一段是拒絕，一段是歡迎：一句是慈悲，一詞是不必了」，接著重話反擊陳時中，「他不是文學家，他只是疫情中悲哀的平庸官員，為了附和決策者的意志，他打起了太極拳、他選擇放棄衆生。他並不冷血，但為了保官位，他重重加入了冷血集團。這不只是他一個人的悲哀，更是這個國度的疼痛。」

對此，陳文茜再丟出2點指控，「陳部長談到不讓慈濟基金會加入採購的理由非常外行」：

1.如果大家都去採購。會影響到其他人的採購。



2.言下之意，慈濟基金會的慈悲，會打亂甚至延誤台積電及郭台銘為台灣採購疫苗的進度。

▲慈濟證嚴法師與總統蔡英文視訊談疫苗採購。（圖／慈濟提供）

事實上全球鬧疫苗荒，其中BNT的商購訂單已經到了2022年年底，陳文茜表示，「所有瞭解疫苗採購的人，都知道全球疫苗短缺，惟一突破的方式是：加價及採購量大，才能早點拿到疫苗」，包括以色列、新加坡、加拿大、澳洲、日本都是共同策略。

反觀看看台灣、印度與中國，陳文茜不禁感慨表示，「從去年至今年二月，我看到惟三個嫌疫苗多，把國際疫苗砍單（台灣AZ從2000萬，砍到1000萬的），或是出口，或是代理不用的國家」，三個都是爲了扶植沒有把握或是防護力低的的國產疫苗，「往事不堪回首，我不想再提。但往前看。政府學到教訓了嗎？當下的決策呢？」

陳文茜說，慈濟志工過去二十年默默在全球的救災，尤其中東、敘利亞難民的安置，慈濟基金會的名聲在當地幾乎等同於無國界醫生組織，而BNT的創辦人是土耳其移民，「BNT的創辦人不見得認識台灣，但他們認得慈濟。」

針對慈濟採購疫苗被晾在一邊，陳文茜心酸又無奈，「現實中最可能最快可以買到疫苗的機構，被『盡力協調』（蔡英文）『歡迎』（陳時中）地拒絕了」，陳文茜也自問自答，提問這些掌權者如此外行嗎？「我的答案，剛好相反。正是他們害怕慈濟若很快購買到BNT，會打亂了不可説的佈局，並且重創他們的聲望。」

最後，陳文茜只能殷切喊話，我對慈濟風格的瞭解，做事向來都是準備妥當才行動。如果沒有把握短期內可以買到BNT，他們不會急著由執行長及律師等，正式公開遞件，申請「政府同意」，並發表公開聲明，盼為台灣盡一份大悲大慈、救人救命的心力。