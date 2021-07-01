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台灣「疫苗被截斷」　他分析：白宮13個字顯示民進黨沒出息

▲▼白宮新聞秘書莎琪（Jen Psaki），召開新政府首場記者會。（圖／路透）

▲白宮發言人莎琪（Jen Psaki）。（圖／路透）

記者徐政璿／台北報導

白宮發言人莎琪（Jen Psaki）針對台美之間是否「晶片換疫苗」問題回應表示「不應有這種聯想，我要指出他們取得疫苗的管道被切斷，這是一個因素」。對此，國民黨文傳會副主委黃子哲表示，白宮短短13個英文單字，竟然讓民進黨陷入瘋狂，甚至展現一副沒出息的樣子。

黃子哲表示，莎琪此話一出，從早到晚就看民進黨的立院黨團、黨中央、甚至是總統府陸續爭相回應，只差沒有磕頭拜謝，民進黨見機不可失，打蛇隨棍上，立即直指就是中共在干擾阻擋台灣取得疫苗，而立委如鄭運鵬、羅致政、王定宇等人還以為撿到槍，加碼指控在野黨與對岸配合在作亂，直接抹紅扣帽。

黃子哲抨擊，如果民進黨有本事與擔當，應該是要展現即便被截斷，也有能力與信心想盡辦法取得疫苗的態度；如果有擔當，應該要求美國揭露所知的截斷途徑為何，而不是像現在一副搖尾乞憐樣，以為找個一根浮木而獲救，從此就可以甩鍋卸責。

黃子哲說，美國願意雪中送炭，另外贈與台灣250萬劑疫苗，國民黨以及台灣人民都非常感激，也珍惜台美間深厚的友誼，所以民進黨更不應該拿台美間的情誼當遮羞布。萬事莫如疫苗急，民進黨政府要為人民狂打的是疫苗，不是在野黨。

美國白宮發言人莎琪的發言全文：

Q：And there’s this critical meeting today on this sort of, you know, trade council with Taiwan. Is there any suggestion at all that the U.S. decision to provide as many vaccine doses as were provided to Taiwan is in some way a quid pro quo to get access to semiconductors from Taiwan?

MS. PSAKI：There should not be that suggestion. I will note that they were being cut off from access to vaccines. So that was a factor.

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