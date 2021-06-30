陳時中成為「虛擬貨幣大師」網瘋傳！　內行揭手法：之前是郭董

▲呱吉分享，看到Youtube的假影片。（圖／翻攝自呱吉臉書）

記者邱晟軒／綜合報導

假消息要慎防！指揮中心指揮官陳時中日前才被假消息瘋傳，本名是「南雲忠一」，因為做了人體實驗的關係，從二戰一路活到現在，今年已經129歲了。台北市議員「呱吉」邱威傑今指出，最近點開一則新聞頁面，內容竟然是「陳時中教大家買虛擬貨幣」。貼文一出，引發網友熱議。

本站曾報導「長輩群假消息瘋傳！陳時中本名「南雲忠一」已129歲 一看照片傻了」指出，陳時中是南雲忠一的假消息在網路上瘋傳，許多網友將圖片PO到臉書上，內容寫道「在長輩群看到超級蠢的幻想，有長輩說，陳時中是日本人，因為做了人體實驗的關係，一直從二戰就活到現在，因為跟美國合作而研發肺炎病毒生化武器，現在被民進黨用來屠殺民眾，陳時中本名南雲忠一」，並附上一張穿著日本軍服的黑白照片。

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不料，陳時中部長再度成為詐騙新花招！台北市議員「呱吉」邱威傑今在臉書發文表示，自己在瀏覽YouTube時發現一則影音廣告，大意是在說「陳時中教大家買虛擬貨幣」。

▲呱吉透露，看到假網頁捏造陳時中教大家投資虛擬貨幣。（圖／翻攝自呱吉臉書）

呱吉指出，點選該連結會被帶到一篇「假裝是某家新聞」的頁面。由該則假新聞上可見內容寫道，「在成功抵禦這次疫情後，他意識到現在是使經濟回到正軌的時候了。他建議一種投資方法...陳時中談到自己在新冠疫情期間，成為一個在線加密投資者，他意識到這是今天在家賺錢的最佳方式...」。

呱吉表示，「連結我就不貼了，瀏覽器顯示非安全網頁，也不是真的自由時報，是假網站，不過真有人會相信這種東西？要不是他還花錢打YouTube廣告，我會以為是搞笑網站。」

▲網日前瘋傳，陳時中從日治二戰時期活到現在。（左／資料照。右／維基百科）

貼文曝光後，引起許多網友紛紛笑翻，「都有人相信蔡英文跟李登輝有私生子了，還有什麼事情不能信了？」、「都有人相信他是永生的日本人或轉世了」、「花錢也要搞笑 這就叫執著！」、「那你還幫他打廣告」、「下次賣壯陽藥都有可能」。

也有網友指出，「這手法很久了，之前郭台銘出來選的時候，他也有這樣的廣告假冒他的新聞，頁面是仿蘋果日報。我還看過周杰倫、布萊德彼特、李奧納多的廣告。除了虛擬幣，其實這手法一開始是線上博奕想出來規避臉書廣告審查的。」