　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

陳時中成為「虛擬貨幣大師」網瘋傳！　內行揭手法：之前是郭董

▲呱吉透露，看到假網頁捏造陳時中教大家投資虛擬貨幣。（圖／翻攝自呱吉臉書）

▲呱吉分享，看到Youtube的假影片。（圖／翻攝自呱吉臉書）

記者邱晟軒／綜合報導

假消息要慎防！指揮中心指揮官陳時中日前才被假消息瘋傳，本名是「南雲忠一」，因為做了人體實驗的關係，從二戰一路活到現在，今年已經129歲了。台北市議員「呱吉」邱威傑今指出，最近點開一則新聞頁面，內容竟然是「陳時中教大家買虛擬貨幣」。貼文一出，引發網友熱議。

本站曾報導「長輩群假消息瘋傳！陳時中本名「南雲忠一」已129歲　一看照片傻了」指出，陳時中是南雲忠一的假消息在網路上瘋傳，許多網友將圖片PO到臉書上，內容寫道「在長輩群看到超級蠢的幻想，有長輩說，陳時中是日本人，因為做了人體實驗的關係，一直從二戰就活到現在，因為跟美國合作而研發肺炎病毒生化武器，現在被民進黨用來屠殺民眾，陳時中本名南雲忠一」，並附上一張穿著日本軍服的黑白照片。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不料，陳時中部長再度成為詐騙新花招！台北市議員「呱吉」邱威傑今在臉書發文表示，自己在瀏覽YouTube時發現一則影音廣告，大意是在說「陳時中教大家買虛擬貨幣」。

▲呱吉透露，看到假網頁捏造陳時中教大家投資虛擬貨幣。（圖／翻攝自呱吉臉書）

▲呱吉透露，看到假網頁捏造陳時中教大家投資虛擬貨幣。（圖／翻攝自呱吉臉書）

呱吉指出，點選該連結會被帶到一篇「假裝是某家新聞」的頁面。由該則假新聞上可見內容寫道，「在成功抵禦這次疫情後，他意識到現在是使經濟回到正軌的時候了。他建議一種投資方法...陳時中談到自己在新冠疫情期間，成為一個在線加密投資者，他意識到這是今天在家賺錢的最佳方式...」。

呱吉表示，「連結我就不貼了，瀏覽器顯示非安全網頁，也不是真的自由時報，是假網站，不過真有人會相信這種東西？要不是他還花錢打YouTube廣告，我會以為是搞笑網站。」

▲網路上瘋傳，陳時中從日治二戰時期活到現在。（左／資料照。右／維基百科）

▲網日前瘋傳，陳時中從日治二戰時期活到現在。（左／資料照。右／維基百科）

貼文曝光後，引起許多網友紛紛笑翻，「都有人相信蔡英文跟李登輝有私生子了，還有什麼事情不能信了？」、「都有人相信他是永生的日本人或轉世了」、「花錢也要搞笑 這就叫執著！」、「那你還幫他打廣告」、「下次賣壯陽藥都有可能」。

也有網友指出，「這手法很久了，之前郭台銘出來選的時候，他也有這樣的廣告假冒他的新聞，頁面是仿蘋果日報。我還看過周杰倫、布萊德彼特、李奧納多的廣告。除了虛擬幣，其實這手法一開始是線上博奕想出來規避臉書廣告審查的。」

ET快訊
快訊／聯亞新冠疫苗今送件申請EUA　2大目標曝光
快訊／嘉義男打疫苗後猝死　家屬放棄急救
李婉鈺自爆最痛戀情　「昨天睡旁邊的人說跟妳分手好久」
陳時中成為「虛擬貨幣大師」網瘋傳！　內行揭手法：之前是郭董
永和女沒慢性病！　打完疫苗後猝死
打工族1萬元紓困已入帳人數曝　明起可到ATM直接領
北市耳鼻喉科醫染疫「曾替200人看診」！病患足跡公布　連4天
李婉鈺交往男星7年　突襲給驚喜卻見「床下劈腿鐵證」心冷分手
遭控隱匿疫情　柯文哲轟周玉蒄「狗尾巴」：讓人看了就討厭

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

疫情改變飲食趨勢　好食好事業師預測台灣植物蛋白產品大有可為

外送生鮮！他接單一看「19公斤商品」秒棄單：別折磨外送員

覺得台灣「防疫很爛」的是哪種人？　網一面倒：正常人

快訊／嘉義洗腎男打疫苗後猝死！家屬放棄急救　檢方追查死因

台中創育嘉年華　9校學生「創業團隊」上線秀成果

台東正氣、四維夜市恢復營業！1／2攤位、禁邊走邊吃　人流管制

新竹縣不跟進夜市微解封　美甲、美睫即日恢復營業

實聯制問題多！超商店員火大提出「5大亂象」：氣到快吐血

陳時中成為「虛擬貨幣大師」網瘋傳！　內行揭手法：之前是郭董

桃園施打疫苗採「雙軌制」！自創疫苗預約平台7／1正式上線

鼠薯為小禎再次獻唱「熱愛105°C的你」　教她面對荒謬提問：要視而不見XD

女童40％燙傷！媽接病危通知心碎 「忍劇痛復健爆哭」3年終重獲新生

修但幾勒！奈良梅花鹿淡定闖紅燈 行人急擋攔不住...當地人笑：OK的

英國手工「無頂棚跑車」遇暴雨　駕駛頭戴安全帽淡定開車笑翻網

薔薔父女殲滅詐屋集團「主嫌重判12年半」　嗆嫌犯「詐騙還敢提告」：丟不丟人啊！

小禎上線就問「花了多少錢」　柯震東曬「美國陽光」秒惹怒她XDD

阿公訪一半突倒下！羅時豐嚇壞　粉絲16歲就嫁人...大牛哥：真的還假的

謝承均公開告白曾莞婷！　她一看害羞回應...網敲碗：該閃婚了

一家四口美國返台隔離分住2房！　怨防疫旅館太貴：15天要10萬元

女子搭Uber不給運將確認實聯制 毆打司機怒嗆：全世界你最特別！

疫情改變飲食趨勢　好食好事業師預測台灣植物蛋白產品大有可為

外送生鮮！他接單一看「19公斤商品」秒棄單：別折磨外送員

覺得台灣「防疫很爛」的是哪種人？　網一面倒：正常人

快訊／嘉義洗腎男打疫苗後猝死！家屬放棄急救　檢方追查死因

台中創育嘉年華　9校學生「創業團隊」上線秀成果

台東正氣、四維夜市恢復營業！1／2攤位、禁邊走邊吃　人流管制

新竹縣不跟進夜市微解封　美甲、美睫即日恢復營業

實聯制問題多！超商店員火大提出「5大亂象」：氣到快吐血

陳時中成為「虛擬貨幣大師」網瘋傳！　內行揭手法：之前是郭董

桃園施打疫苗採「雙軌制」！自創疫苗預約平台7／1正式上線

夜市微解封措施「中央、地方周五討論！」　經部：比照市場人流管制

砰！蘆洲72歲男墜樓引巨響保全驚呆　當場死亡警尋嘸遺書

LINE貼文串也可以賺錢！全新「營利模式」符合2要點即可申請

北市未設籍預約疫苗「額度限制」　柯文哲：因為怕網軍攻擊網站

快訊／聯亞新冠疫苗今送件申請EUA　目標取得常規藥證、國際認證

貓奴每天打開包包都收到「貼心乾糧」　 2萬人被暖暈：怕你餓到

失業上網求職...一點「中獎500萬」！夫妻險遭詐75萬

台航賣出3,209張陽明股票獲利4.97億　旗下資產減租做公益

等2.5年...周杰倫香港開唱四度延期　主辦宣布：要申請金氏世界紀錄！

疫情改變飲食趨勢　好食好事業師預測台灣植物蛋白產品大有可為

5人開進蘇花隧道副駕喊：減速！　被BMW超車...一早看新聞沉默了

生活熱門新聞

快訊／今增55例本土、5例死亡

高雄1人確診社區全隔離！網嚇超硬

台大學者：屏東做對2件事圍堵Delta擴散！

1招「芒果滾動式去皮」　8千人：終於會切了

712能解封？陳時中給答案了

今增55例本土「新北23例最多」　各縣市分佈曝光！

柯粉護理師辱林靜儀引戰！美女醫PO美照回擊

寧夏夜市微解封　人潮出現了

屏東老年人口多　醫：疫情爆發恐大量死亡

快訊／三重「湯城廣場」某企業爆群聚　5人確診緊急匡列70人

屏東群聚擴大「累計15人」司機共餐者確診

北市微解封　醫：再次證明柯文哲是地下指揮官

高雄鳳山某大樓有5確診！陳時中：做環境採檢

1個月叫40次外送　她的訂單都不超過這數字

更多熱門

相關新聞

指揮中心「6月遲到表現」曝光：進步了

指揮中心「6月遲到表現」曝光：進步了

本土新冠疫情爆發後，大眾又開始每天鎖定中央流行疫情指揮中心下午2點的記者會，但有時候準時打開直播，卻發現指揮中心還沒出現，頻頻抱怨常態遲到。就有網友在PTT的Gossiping板上發文，整理指揮中心6月的出席表現「6月比5月平均早到2分鐘，只遲到3.8分」，吸引其他人一陣熱論。

有望混打AZ、莫德納疫苗！陳時中回應了

有望混打AZ、莫德納疫苗！陳時中回應了

周玉蔻爆柯文哲隱匿北農案　陳時中：不評論

周玉蔻爆柯文哲隱匿北農案　陳時中：不評論

中職有望提前復賽？陳時中回應了

中職有望提前復賽？陳時中回應了

對第一劑疫苗過敏！第二劑欲打不同廠牌遭拒　陳時中回應了

對第一劑疫苗過敏！第二劑欲打不同廠牌遭拒　陳時中回應了

關鍵字：

陳時中假消息呱吉虛擬貨幣假新聞南雲忠一詐騙

讀者迴響

熱門新聞

賈永婕認了「將暫離台灣」！5月打完AZ第一劑

賈永婕大女兒訂便當凸槌！

獨／柔道童昏迷70天亡　無良教練聽到消息反應曝

快訊／勞工紓困生活補貼1萬再擴大　投勞就保2萬4000元以上勞工也有份

快訊／今增55例本土、5例死亡

台北最美「蔦屋書店」7／18熄燈

高雄1人確診社區全隔離！網嚇超硬

台大學者：屏東做對2件事圍堵Delta擴散！

勇者嘗鮮「香菜披薩」吐5字評價　萬人按讚

神似羅志祥！　高職畢業裝闊少10連劈「從美魔女到大學生」

1招「芒果滾動式去皮」　8千人：終於會切了

台中7歲柔道童　住院70天不治

抱56w進場…他曬對帳單一年暴賺到937萬

爸捧著柴柴睡覺　網笑：好像請神

白宮證實台灣取得疫苗途徑被斷　民進黨：真夭壽！

更多

最夯影音

更多
鼠薯為小禎再次獻唱「熱愛105°C的你」　教她面對荒謬提問：要視而不見XD

鼠薯為小禎再次獻唱「熱愛105°C的你」　教她面對荒謬提問：要視而不見XD
女童40％燙傷！媽接病危通知心碎 「忍劇痛復健爆哭」3年終重獲新生

女童40％燙傷！媽接病危通知心碎 「忍劇痛復健爆哭」3年終重獲新生

修但幾勒！奈良梅花鹿淡定闖紅燈 行人急擋攔不住...當地人笑：OK的

修但幾勒！奈良梅花鹿淡定闖紅燈 行人急擋攔不住...當地人笑：OK的

英國手工「無頂棚跑車」遇暴雨　駕駛頭戴安全帽淡定開車笑翻網

英國手工「無頂棚跑車」遇暴雨　駕駛頭戴安全帽淡定開車笑翻網

薔薔父女殲滅詐屋集團「主嫌重判12年半」　嗆嫌犯「詐騙還敢提告」：丟不丟人啊！

薔薔父女殲滅詐屋集團「主嫌重判12年半」　嗆嫌犯「詐騙還敢提告」：丟不丟人啊！

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面