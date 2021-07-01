慈濟捐疫苗遭擋？陳文茜千字文喊話：放下拳頭，讓慈濟慈悲救世吧

▲陳文茜發千字文喊話中央，「放下拳頭，讓慈濟，慈悲救世吧！」（圖／ETtoday資料照）

記者閔文昱／綜合報導

鴻海與台積電將協助洽購BNT疫苗，而日前也遞交文件的慈濟基金會喊話政府盼能盡速「取得授權」。不過，指揮中心指揮官陳時中表示，「了解慈濟非常急」，但還是先照原來步驟由前面2家公司先進行。對此，資深媒體人陳文茜在臉書發千字文喊話，「請掌權者放下拳頭，讓慈濟，慈悲救世吧！」

「慈悲沒有止境，沒有終點，慈悲更沒有先後順序。」陳文茜30日在臉書發文表示，自總統蔡英文與慈濟證嚴法師視訊那天至29日，慈濟基金會一直沒有收到政府的授權及採購BNT所需的免責條款聲明書，「他們為民請命，他們也為民著急。之後，無情的政治，給了答案。」

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▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／資料照）

指揮中心指揮官陳時中29日在疫情記者會上指出，了解「慈濟非常地急」，為善不落人後的心我們很感謝，但還是要照著原來步驟，先讓前兩家公司去進行，把路走清楚了，慈濟再接著去做，速度就會比較快，也因為現在有不同團體在，擔心會進行得較不順暢，但仍歡迎慈濟參加；並承諾「我們會做最好的安排」。

對此，陳文茜認為，陳部長的談話，一段是拒絕，一段是歡迎，「一句是慈悲，一詞是不必了。他不是文學家，他只是疫情中悲哀的平庸官員，為了附和決策者的意志，他打起了太極拳、他選擇放棄衆生。他並不冷血，但為了保官位，他重重加入了冷血集團。這不只是他一個人的悲哀，更是這個國度的疼痛。」

▲慈濟基金會送件至食藥署，盼能盡速取得政府授權購買BNT疫苗。（圖／資料照）

陳文茜點出2點，直言陳部長談到不讓慈濟基金會加入採購的理由非常外行，「1.如果大家都去採購。會影響到其他人的採購；2.言下之意，慈濟基金會的慈悲，會打亂甚至延誤台積電及郭台銘為台灣採購疫苗的進度。」她認為，所有瞭解疫苗採購的人，都知道全球疫苗短缺，惟一突破的方式就加價及採購量大，才能早點拿到疫苗。

陳文茜提到，從去年至今年2月，她看到只有台灣、印度和中國嫌疫苗多，把國際疫苗砍單，或是出口，或是代理不用的國家，「3個都是爲了扶植沒有把握或是防護力低的的國產疫苗。」結果卻也讓她看到，有慈善捐贈者掏出60億台幣，向政府請求同意，「請政府同意我們，讓我們幫這塊土地上的人，買疫苗。」而政府的回應卻高高在上，沒有抱歉，沒有真誠的感謝。

▲慈濟證嚴法師與總統蔡英文視訊談疫苗採購。（圖／資料照）

陳文茜感嘆，BNT的創辦人不見得認識台灣，但他們認得慈濟，「我對慈濟風格的瞭解，做事向來都是準備妥當才行動。如果沒有把握短期內可以買到BNT，他們不會急著由執行長及律師等，正式公開遞件，申請政府同意，並發表公開聲明，盼為台灣盡一份大悲大慈、救人救命的心力。」然而現實是，被蔡英文「盡力協調」、被陳時中「歡迎」地拒絕了。

陳文茜痛批，以為謊言只會出現於某些時代，或是某些特殊為了選舉的政治操作，「但在噩夢的洞穴裏，我們第一次學到在執政者溫柔微笑的眼神中，關於人命的正義，可以被冷看，被丟棄。人民對活著的渴望，被鞭打，被從尖叫聲逼成呻吟聲再逼成沉默。」

▲陳文茜。（圖／記者林敬旻攝）

陳文茜說，在號稱民主的台灣，慈悲躲在權力的陰影裡，「慈悲被監視，被推遲、被示意⋯被叫停。」但她也相信，虛妄不是慈悲的對手，「無論明天或未來，時間會審判。」