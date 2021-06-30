提升群體免疫力！蔡英文：各管道購逾526萬劑疫苗　7、8月加速施打

▲總統蔡英文。（資料照／民進黨提供）



政治中心／綜合報導

我國新冠肺炎疫情仍未趨緩，近期又現Delta病毒確診個案。對此，兼任民進黨主席的總統蔡英文30日在中常會上提醒國人，還是要提高警覺，政府購入超過526萬劑疫苗，將在七、八月加大、加速施打，提升群體免疫能力。

第三批共41萬劑莫德納疫苗於30日下午抵台，蔡英文表示，我們從各管道取得的疫苗，將累計超過526萬劑，之後日本也將提供第二批AZ疫苗，待國際供貨逐漸趨於穩定，政府預計將取得更多疫苗，屆時規劃能量擴大跟加速疫苗的施打。

蔡英文說，行政院和指揮中心，已經開始在規劃七、八月加大、加速實施施打的進程，也特別拜託他們一定要跟各縣市加速溝通協調，做好各項的準備工作。

蔡英文指出，過去一段時間，以防疫必要人員、高齡者為優先接種，主要是考慮防疫的需求和降低重症率、死亡率，從這陣子的疫情發展來看，也陸續收到效果；但進入到擴大規模施打的階段，最大的目標，就是要升級防疫網，提升群體免疫的能力。

此外，蔡英文指出，提高醫療照護能量，強化邊境管理，並且在特定地區實施篩檢、疫調、匡列，以及提高整體疫苗施打率，都是必要的做法，也要拜託黨公職幫忙宣導，請民眾來配合。