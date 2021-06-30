噴塗奈米級無色保護膜　桃機「自動通關」防疫能量升級

▲內政部長徐國勇關心各機場入出境防疫安全，促成民間企業薩古魯公司捐贈日奈米科技塗料，在桃機等自動通關系統上噴灑，提供國境大隊同仁更好防疫保護力。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

有鑑於新冠肺炎疫情期間，旅客在機場利用自動查驗通關系統出入境，移民署國境事務大隊以往除每日定時清潔消毒自動查驗通關系統與查驗櫃檯，近日由內政部長徐國勇促成薩古魯公司提供「日本奈米科技級抗病毒塗料」，利用塗料中「氧化鎢」氧化分解技術，病毒在光照下會分解且迅速失去活性，進而降低接觸性感染風險，提供入出境旅客與國境大隊同仁更好的防疫保護力。

全台持續進入三級警戒，民間企業薩古魯公司提供移民署「日本奈米科技級抗病毒塗料」，這種塗料利用「氧化鎢」氧化分解技術，可將病毒在光照下分解且迅速失去活性，進而降低接觸性感染風險。

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▲民間企業薩古魯公司捐贈日奈米科技塗料，在桃機自動通關系統上噴灑。（圖／記者沈繼昌翻攝）

這項新技術於今年2月通過日本國立奈良縣立醫科大學醫學部微生物感染實驗室報告證實，取得抗Covid-19 病毒有效認證，包括日本東京成田、羽田、大阪關西國際機場與日本政府單位醫療院所、知名連鎖企業等已優先採用中。塗料施工後，在物體表面固化會形成保護膜，保養方式利用乾淨布加清水或中性洗潔劑擦拭即可，或以用酒精擦拭、不會脫落，避免使用強鹼性化學品和清潔劑及鋼刷等清潔工具。目前國內包括內政部、台北市信義分局已獲捐贈採用。

其中桃園國際機場移民官在國境入出境第一線執勤，每日需接觸來自各國旅客，面臨國外變種病毒威脅，工作環境風險極高，薩古魯公司在桃園機場第一、第二航廈入出境大廳，針對自動通關查驗櫃檯與查驗通關設備，噴塗親水性奈米級抗病毒塗料，形成無色保護膜，以減少病毒活性，促使國境防疫再升級。

▲內政部長徐國勇促成薩古魯公司捐贈日奈米科技塗料，在桃機自動通關系統周遭噴灑。（圖／記者沈繼昌翻攝）

移民署國境事務大隊指出，機場是國門防疫守護第一線，疫情期間，配合中央流行疫情指揮中心落實邊境防疫政策，執行旅客、機組員查驗工作，配合衛福部協助發燒或疾病就醫旅客快速通關，針對高風險區域旅客開設專檯查驗，以減少與其他旅客接觸機會。針對薩古魯公司主動關心移民官執勤環境與旅客通關安全，噴塗抗病毒塗料，提升防疫效果，特別表達感謝之意。

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