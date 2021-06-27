梧棲港小貨車落海！警消海巡全出動　糊塗女駕駛手剎車沒拉

記者李忠憲／台中報導

欲速則不達！張姓女子26日開小貨車到梧棲漁港載魚貨，疑似為求快下車沒拉手剎車就離開，小貨車就直接滑落海中。海巡警消深怕有人在車上，趕往現場，等到車吊上岸後才知道，原來是沒拉手剎車，虛驚一場。張女也頻感謝並說不好意思，自己以後會注意。

▲▼小貨車到梧棲漁港載魚貨，整輛車滑落海中，最後由吊車吊起。（圖／民眾提供）

海巡署中部分署第三岸巡隊梧棲安檢所昨日下午1點26分左右，在港區監控系統巡視港區發現，在梧棲漁港港區內轉角處疑似有車輛落海。值班員深怕車上有人，恐有生命危險，立刻通報港巡人員趕往現場。同時也聯繫台中港務消防隊防風林分隊、台中港務警察總隊漁港中隊到場協助。所幸安檢所人員第一時間到場後，確認墜海的小貨車車上沒有人。

▲小貨車整輛車滑落梧棲漁港中，吊起後才知道是駕駛未拉手剎車。（圖／民眾提供）

駕駛張姓女子見警消海巡大陣仗到現場，一臉驚嚇直說「根本不知道發生什麼狀況」，她來漁港載漁獲，車停在現場，結果不知原因就直接從岸邊階梯處滑落海中，真不好意思。救援單位見無人需要救援，解散折返，安檢所人員也在現場從旁協助，最後由張女聯繫吊車，約1小時後將車輛從港區內吊起，也未出現油污污染的狀況。

警方檢查車輛，外觀上沒看到有遭碰撞痕跡，往駕駛座一看卻發現手煞車沒拉，一問之下，張女這才承認自己下車沒拉手煞車。

第三岸巡隊表示，民眾到岸際或港區遊玩時，應將車輛停好，最妥適的停車方式，即為打P檔拉手煞車，若將愛車停於斜坡上，建議於輪胎前(下坡路段)、後(上坡路段)加上車檔，如石塊，以防萬一，再次提醒民眾於港區、岸際若發現危難或不法，可撥打海巡118免付費服務專線，本隊立即派員查處，另為推動廉政效能，執行反貪、防貪、肅貪工作，若民眾發現貪瀆情事，請撥打廉政署廉政檢舉專線0800-286-586或海巡署廉政專線02-22399241檢舉。

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