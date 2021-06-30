桃園7／2起連3天長輩打莫德納　3年齡層分批接種、79歲↑可補打

▲鄭文燦表示，中央配的莫德納疫苗已到，7月2日起施打，分77-78歲、75-76歲、73-74歲3個年齡層分批施打，79歲以上若想補打也可預約。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

新一波莫德納疫苗已由中央流行疫情指揮中心配賦制各縣市，桃園市長鄭文燦30日主持防疫專案會議時表示，中央配賦疫苗已配發制桃園市，市府將於7月2日起連續3天為長者施打，包括77至78歲、75至76歲、73至74歲3個年齡層，長者可根據接種通知單，持身分證與健保卡前往指定地點接種疫苗。另外，79歲以上長者若想補打疫苗，也可預約，但僅限於在桃園市設籍長者。

鄭文燦指出，莫德納疫苗到位後，市府將採「雙軌制」施打疫苗，合約醫院診所在7月1日起就能為預約65歲以上長者與孕婦進行疫苗接種。全市29處社區疫苗接種站將則在7月2、3、4日3天，為77至78歲、75歲至76歲、73歲至74歲長者施打疫苗；每天最後時段則開放79歲以上長者「補打」接種疫苗。

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▲桃園市7月2日起開始為77-78歲、75-76歲噢73-74歲3個年齡層分批施打莫德納疫苗。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦認為，因應印度變種Delta病毒，桃市防疫政策應加強為「疫調要嚴格、匡列要擴大、採檢要多次、隔離要確實」等四大防疫政策，例如在防疫旅館住宿確診個案已進行第二、第三輪疫調，以確實掌握接觸對象；另外，國軍804醫院群聚事件已進入第五次採檢階段、集中檢疫所與防疫旅館須確實監控檢疫民眾不得離開房間等規範，才能避免傳播速率高的Delta病毒進入社區。

鄭文燦強調，疫調追蹤是防疫政策中重要一環，有許多個案陰轉陽或陽轉陰的等情況，為確保沒有漏洞，所以要做多次採檢，以國軍804醫院群聚感染事件，目前已經進行到第5次採檢，採檢結果均為陰性。有時候疫調不只做一次，甚至要做第二輪、第三輪，或是針對疫調群聚接觸者做更大匡列，如媒體報導的「中壢旅宿王」群聚事件，他並不是第一個源頭，但市府會針對個案曾接觸對象繼續匡列，找出每個可能接觸者，讓防疫沒有漏洞。

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