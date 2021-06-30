台日跨國友情戰勝疫情　黃偉哲代表台南與日本京都市跨海簽署交流協定

▲台南市長黃偉哲，代表台南市與日本京都市長門川大作視訊簽署「台南市與京都市推動交流協定書」，共同創造新的歷史。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲30日與日本京都市長門川大作視訊簽署「台南市與京都市推動交流協定書」，台日兩大「世界歷史都市」將攜手承先啟後，共同創造新的歷史。

台南市長黃偉哲表示，今天是台灣與日本特別具有「歷史」意義的一天，因為台南市與京都市分別是台灣與日本具有代表性的歷史都市，也都是「世界歷史都市聯盟」的成員。

黃偉哲回憶兩市交流過往，表示2012年台南市加入「世界歷史都市聯盟」時，當時身為立法委員的他也曾造訪京都市，對京都市的美麗與豐富的歷史文化印象深刻。

黃偉哲感謝日本在今年贈送台灣224萬劑新冠疫苗，協助台灣在疫情中度過難關，展示了患難見真情的難得友誼，因此非常高興在這個時刻，與京都市簽署交流協定書，相約共同促進兩市未來的交流。

郭信良議長表示，台南市議會與京都市議會的淵源深厚，2018年台南成為全世界第一個與京都市議會簽署友好交流協定的議會，2019年他本人也曾親自率團拜會京都，並在當地辦理台南愛文芒果推廣活動。很高興今天兩城市進一步建立夥伴關係，期待開啟更多交流契機，持續深化台日情誼。

簽署儀式上，日本京都市門川大作市長，也不約而同對去年疫情爆發時，收到台南贈送護目鏡協助防疫事宜，深表感謝。門川市長期盼透過交流協定的簽署，更加促進雙方市民的交流，使兩市更加繁榮發展。

台南市與京都市交流頻繁，兩市市議會已於2018年締結友好交流協定，雙方友誼不被疫情打敗，在議會簽署三年後的今天，進一步締結城市間的交流協定。

台北駐日經濟文化代表處謝長廷大使及日本台灣交流協會高雄事務所加藤英次所長都親自出席視訊簽署儀式，祝賀兩市友誼長存。

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