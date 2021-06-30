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鳳山人氣地瓜嬤確診！衛生局「聽說很好吃」　陳其邁急籲顧客採檢

▲高雄市鳳山區清潔消毒 。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄市鳳山區清潔消毒 。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市鳳山區某大樓先前有2人確診，30日再新增3例，累計有5人因短暫接觸染疫。衛生局稍早於防疫記者會公布各案足跡，其中一名個案天天都會到無名地瓜攤，市長陳其邁表示，「鳳山很多人都知道」，呼籲市民朋友22日至29日曾到這家地瓜攤，可打電話到1922安排採檢。

▲▼鳳山大樓足跡。（圖／高雄市政府）

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▲高雄鳳山區一家知名地瓜攤阿桑確診，陳其邁呼籲民眾有疑慮就採檢。（圖／高雄市政府）

▲▼鳳山大樓足跡。（圖／高雄市政府）

▲鳳山地瓜攤阿桑確診前天天都擺攤。（圖／高雄市政府）

案14872為40多歲女性，與仁武家族案14415、案14416都是同棟大樓住戶，個案25日出現發燒、喉嚨有痰症狀，28日至醫院採檢確診，CT值20。足跡曾涉及苓雅區永和豆漿、鳳山區大三普生鮮超市、鳳山區米寶便當。

另外2例未公布案號，同樣為鳳山大樓住戶，是案14872的同住家人，2名個案病毒量都相當高，足跡至鳳山區品味快餐，22日至29日每天上午10點到下午10點都會在鳳山區無名地瓜攤。

▲高雄市鳳山區清潔消毒 。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄市鳳山區清潔消毒 。（圖／記者許宥孺翻攝）

陳其邁表示，這家地瓜攤，鳳山很多人都知道，「阿桑在這裡賣很久了」，假如民眾有疑慮，或是22日至29日曾到過這家地瓜攤，可以撥打1922，由衛生局安排採檢。

衛生局簡任技正潘炤穎強調，公告地瓜攤位置，目的就是足跡無法釐清確定接觸對象和風險，目前也請警方協助，包含路口監視器、車牌辨識來釐清往來顧客，特別是經常到這邊消費的顧客，「因為聽說蠻好吃的」。

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