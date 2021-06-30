快訊／高雄鳳山某大樓漏夜PCR清樓！181住戶採檢結果出爐

▲高雄市鳳山區某棟大樓驚傳有住戶採檢呈陽性反應。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市鳳山區某棟大樓29日下午2點驚傳封樓，原因是有住戶採檢呈陽性反應，確認與仁武家庭群聚案件有關。衛生局緊急召回181名住戶漏夜進行PCR檢測，個案篩檢結果出爐，全為陰性。

鳳山區一棟大樓門口被拉起封鎖線，衛生局人員進駐，直接在騎樓下設置採檢站，因為有住戶採檢呈陽性反應。高雄市衛生局簡任技正29日於防疫記者會上證實此事，不過他強調，「陽性個案不等於確診，仍待釐清時序與關聯性」。

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防疫團隊以最快速度清空個案所在某大樓所有住戶，衛生局漏夜進行採檢，所有住戶一律在晚間前採檢完畢，直送檢疫旅館進行居家隔離。

現場作業約於晚間7點30分完成，總共採集PCR檢體181人、快篩245人，於當日晚間24:00確認檢驗結果均為陰性。

據了解，仁武家庭群聚案中，一名20多歲女性曾有此社區1樓自助洗衣店活動史，為24日公布確診個案。因該棟大樓有住戶出現症狀，採檢後為陽性反應，衛生局緊急啟動疫調與必要防疫措施，才會以最快速度清空大樓所有住戶，泉員召回採檢。

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