因應Delta病毒　雲林縣集中檢疫所42間房已完成整備

▲衛生局曾春美局長表示，雲林縣防疫旅館房間數共計168間，使用率15%量能充足；雲林縣集中檢疫所已完成整備，房間數共計42間，目前尚無人申請入住。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

因應印度變異株(Delta)的高度傳播性及對風險族群容易造成重症或死亡，指揮中心於6月27日起全面提升邊境檢疫措施，入境旅客一律入住防疫旅館或集中檢疫所。雲林縣目前防疫旅館共168間其中25間使用中，並完成整備集中檢疫所42間。

雲林縣衛生局說明，自重點高風險國家返台者，一律入住集中檢疫所，且須於入住及檢疫期滿時分別進行1次PCR篩檢；非重點高風險國家的入境旅客，也應入住防疫旅館，或自費入住集中檢疫所，並須於檢疫期滿前進行1次PCR檢測。

衛生局曾春美局長表示，雲林縣防疫旅館房間數共計168間，目前已入住有25房，使用率15%，量能充足，提供有入住需求之鄉親安心度過檢疫期間，每日收費2500至2700元(含三餐)；雲林縣集中檢疫所已完成整備，房間數共計42間，目前尚無人申請入住。

雲林衛生局指出，為因應社區COVID-19抗原篩檢服務需求，已於林內鄉、古坑鄉、土庫鎮、二崙鄉、麥寮鄉和水林鄉等六處衛生所，設置定點、定時檢疫亭，預計自7月起每週提供快篩服務，以期主動且有效斷絕所有傳播鏈。

雲林縣長張麗善提醒，快篩陰性不代表沒有染病，如果有疑似發燒、乾咳、腹瀉或嗅覺、味覺喪失請盡快就醫，記得不可以搭乘大眾運輸工具，此外，也請海外返台鄉親務必配合入境檢疫措施，目前國內疫苗數量嚴重不足，尚未達群體免疫效果，大家仍須努力配合防疫，不能鬆懈，請鄉親持續落實疫情三級警戒規範，外出與工作均要全程佩戴口罩。

▲衛生局曾春美局長表示，雲林縣防疫旅館房間數共計168間，使用率15%量能充足；雲林縣集中檢疫所已完成整備，房間數共計42間，目前尚無人申請入住。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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