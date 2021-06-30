　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

被Delta嚇到！台中爺奶搶打AZ卻劑量不足　盧秀燕道歉：估算錯誤

▲被Delta嚇到！台中爺奶搶打AZ疫苗竟量不足　盧秀燕道歉：估算錯誤（圖／市府提供）

▲被Delta嚇到！台中爺奶搶打AZ疫苗竟量不足，台中市長盧秀燕道歉：估算錯誤（圖／市府提供）

記者游瓊華／台中報導

台中市今天本土零確診，是連續5天「嘉玲」，市長盧秀燕表示，原來打氣很差，有可能是受到Delta病毒來勢洶洶影響，今天長輩出來打疫苗的數量爆增，只備貨3成疫苗，卻來了4成長者，原先預估的8000劑，今天總共打了8540人，不僅殘劑只有21劑，許多老人也撲空，氣得大罵。盧秀燕也在記者會上表示，估算錯誤，非常抱歉。

▲被Delta嚇到！台中爺奶搶打AZ疫苗竟量不足　盧秀燕道歉：估算錯誤（圖／市府提供）
衛生局長曾梓展也說，今天原本預計施打75、76歲老人，但今天還跑出了800多位77歲以上老人家，打氣很旺，所以各個快打站幾乎都打完沒有殘劑，僅剩6站有殘劑。統計今天接種人數，77歲以上長者829人；75-76歲7443人；原住民93人、其他1-6類對象154人、殘劑21人。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲被Delta嚇到！台中爺奶搶打AZ疫苗竟量不足　盧秀燕道歉：估算錯誤（圖／市府提供）

中央這一批莫德納疫苗分配給各縣市總計110萬劑，台中第一波獲配6萬2300劑，目前台中75歲以上長輩約8萬人尚未施打疫苗，另有孕婦約1萬5000人、第5類長照機構人員約5000人尚未施打疫苗，合計約10萬人，獲配疫苗數量仍不足，市府會優先提供上述族群接種，預計7月8日台中可再獲配第二波4萬1300劑疫苗。

曾梓展指出，明天第一批莫德納疫苗到達台中，將會優先配給婦產科診所、醫院等，明天下午或晚上開始到7月5日，另外，75歲以上老人家則會在7月2日開始到7月5日，可在快打站、18家專責醫院以及診所等合約院所施打。至於第1到第6類則可在7月3日到5日至快打站及診所等合約院所施打。

▲被Delta嚇到！台中爺奶搶打AZ疫苗竟量不足　盧秀燕道歉：估算錯誤（圖／市府提供）

另外，台中市長盧秀燕也宣布，與慈濟基金會合作」，將於今年7月及8月結合豐原區農會及在地運輸業者，配送「安心生活箱」及「健康蔬果箱」至台中約7500個低收入戶弱勢學生家戶，讓經濟弱勢學生們好好過暑假。盧秀燕提到，每箱食物約3800元左右，合計慈濟共捐贈5700萬元，也是疫情以來台中市收到最大捐贈。

ET快訊
快訊／聯亞新冠疫苗今送件申請EUA　2大目標曝光
快訊／嘉義男打疫苗後猝死　家屬放棄急救
李婉鈺自爆最痛戀情　「昨天睡旁邊的人說跟妳分手好久」
陳時中成為「虛擬貨幣大師」網瘋傳！　內行揭手法：之前是郭董
永和女沒慢性病！　打完疫苗後猝死
打工族1萬元紓困已入帳人數曝　明起可到ATM直接領
北市耳鼻喉科醫染疫「曾替200人看診」！病患足跡公布　連4天
李婉鈺交往男星7年　突襲給驚喜卻見「床下劈腿鐵證」心冷分手
遭控隱匿疫情　柯文哲轟周玉蒄「狗尾巴」：讓人看了就討厭

宜得利家居年中慶滿二千送二百

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

疫情改變飲食趨勢　好食好事業師預測台灣植物蛋白產品大有可為

外送生鮮！他接單一看「19公斤商品」秒棄單：別折磨外送員

覺得台灣「防疫很爛」的是哪種人？　網一面倒：正常人

快訊／嘉義洗腎男打疫苗後猝死！家屬放棄急救　檢方追查死因

台中創育嘉年華　9校學生「創業團隊」上線秀成果

台東正氣、四維夜市恢復營業！1／2攤位、禁邊走邊吃　人流管制

新竹縣不跟進夜市微解封　美甲、美睫即日恢復營業

實聯制問題多！超商店員火大提出「5大亂象」：氣到快吐血

陳時中成為「虛擬貨幣大師」網瘋傳！　內行揭手法：之前是郭董

桃園施打疫苗採「雙軌制」！自創疫苗預約平台7／1正式上線

鼠薯為小禎再次獻唱「熱愛105°C的你」　教她面對荒謬提問：要視而不見XD

女童40％燙傷！媽接病危通知心碎 「忍劇痛復健爆哭」3年終重獲新生

修但幾勒！奈良梅花鹿淡定闖紅燈 行人急擋攔不住...當地人笑：OK的

英國手工「無頂棚跑車」遇暴雨　駕駛頭戴安全帽淡定開車笑翻網

薔薔父女殲滅詐屋集團「主嫌重判12年半」　嗆嫌犯「詐騙還敢提告」：丟不丟人啊！

小禎上線就問「花了多少錢」　柯震東曬「美國陽光」秒惹怒她XDD

阿公訪一半突倒下！羅時豐嚇壞　粉絲16歲就嫁人...大牛哥：真的還假的

謝承均公開告白曾莞婷！　她一看害羞回應...網敲碗：該閃婚了

一家四口美國返台隔離分住2房！　怨防疫旅館太貴：15天要10萬元

女子搭Uber不給運將確認實聯制 毆打司機怒嗆：全世界你最特別！

疫情改變飲食趨勢　好食好事業師預測台灣植物蛋白產品大有可為

外送生鮮！他接單一看「19公斤商品」秒棄單：別折磨外送員

覺得台灣「防疫很爛」的是哪種人？　網一面倒：正常人

快訊／嘉義洗腎男打疫苗後猝死！家屬放棄急救　檢方追查死因

台中創育嘉年華　9校學生「創業團隊」上線秀成果

台東正氣、四維夜市恢復營業！1／2攤位、禁邊走邊吃　人流管制

新竹縣不跟進夜市微解封　美甲、美睫即日恢復營業

實聯制問題多！超商店員火大提出「5大亂象」：氣到快吐血

陳時中成為「虛擬貨幣大師」網瘋傳！　內行揭手法：之前是郭董

桃園施打疫苗採「雙軌制」！自創疫苗預約平台7／1正式上線

砰！蘆洲72歲男墜樓引巨響保全驚呆　當場死亡警尋嘸遺書

LINE貼文串也可以賺錢！全新「營利模式」符合2要點即可申請

北市未設籍預約疫苗有額度限制　柯文哲：因為怕網軍攻擊網站

快訊／聯亞新冠疫苗今送件申請EUA　目標取得常規藥證、國際認證

貓奴每天打開包包都收到「貼心乾糧」　 2萬人被暖暈：怕你餓到

失業上網求職...一點「中獎500萬」！夫妻險遭詐75萬

台航賣出3,209張陽明股票獲利4.97億　旗下資產減租做公益

等2.5年...周杰倫香港開唱四度延期　主辦宣布：要申請金氏世界紀錄！

疫情改變飲食趨勢　好食好事業師預測台灣植物蛋白產品大有可為

加油站變建地？土地閒置竟要等3年　業者吐實：便宜有人搶

情侶搭火車激吻！他下秒「大手覆山丘」　超母湯畫面...高清照瘋傳網羞炸

生活熱門新聞

快訊／今增55例本土、5例死亡

高雄1人確診社區全隔離！網嚇超硬

台大學者：屏東做對2件事圍堵Delta擴散！

1招「芒果滾動式去皮」　8千人：終於會切了

712能解封？陳時中給答案了

今增55例本土「新北23例最多」　各縣市分佈曝光！

柯粉護理師辱林靜儀引戰！美女醫PO美照回擊

寧夏夜市微解封　人潮出現了

屏東老年人口多　醫：疫情爆發恐大量死亡

快訊／三重「湯城廣場」某企業爆群聚　5人確診緊急匡列70人

屏東群聚擴大「累計15人」司機共餐者確診

北市微解封　醫：再次證明柯文哲是地下指揮官

高雄鳳山某大樓有5確診！陳時中：做環境採檢

1個月叫40次外送　她的訂單都不超過這數字

更多熱門

相關新聞

鳳山人氣地瓜嬤確診！衛生局「聽說很好吃」

鳳山人氣地瓜嬤確診！衛生局「聽說很好吃」

高雄市鳳山區一棟大樓先前有2人確診，30日再新增3例，累計有5人因短暫接觸染疫。衛生局稍早於防疫記者會公布各案足跡，其中一名個案天天都會到無名地瓜攤，市長陳其邁表示，「鳳山很多人都知道」，呼籲市民朋友22日至29日曾到這家地瓜攤，可以進線1922安排採檢。

親友奔喪染疫！桃園男出關後自費採檢確診

親友奔喪染疫！桃園男出關後自費採檢確診

因應Delta　雲林集中檢疫所42間房完成整備

因應Delta　雲林集中檢疫所42間房完成整備

何謂超前部署？他揭「陳其邁6點示範」

何謂超前部署？他揭「陳其邁6點示範」

小英之友會認購芒果　跨黨派團結力挺小農

小英之友會認購芒果　跨黨派團結力挺小農

關鍵字：

新冠疫情疫情社區感染台中

讀者迴響

熱門新聞

賈永婕認了「將暫離台灣」！5月打完AZ第一劑

賈永婕大女兒訂便當凸槌！

獨／柔道童昏迷70天亡　無良教練聽到消息反應曝

快訊／勞工紓困生活補貼1萬再擴大　投勞就保2萬4000元以上勞工也有份

快訊／今增55例本土、5例死亡

台北最美「蔦屋書店」7／18熄燈

高雄1人確診社區全隔離！網嚇超硬

台大學者：屏東做對2件事圍堵Delta擴散！

神似羅志祥！　高職畢業裝闊少10連劈「從美魔女到大學生」

勇者嘗鮮「香菜披薩」吐5字評價　萬人按讚

台中7歲柔道童　住院70天不治

1招「芒果滾動式去皮」　8千人：終於會切了

抱56w進場…他曬對帳單一年暴賺到937萬

爸捧著柴柴睡覺　網笑：好像請神

柔道童父剛生日「悲痛迎接噩耗」！7歲兒不治　父母在旁淚崩

更多

最夯影音

更多
鼠薯為小禎再次獻唱「熱愛105°C的你」　教她面對荒謬提問：要視而不見XD

鼠薯為小禎再次獻唱「熱愛105°C的你」　教她面對荒謬提問：要視而不見XD
女童40％燙傷！媽接病危通知心碎 「忍劇痛復健爆哭」3年終重獲新生

女童40％燙傷！媽接病危通知心碎 「忍劇痛復健爆哭」3年終重獲新生

修但幾勒！奈良梅花鹿淡定闖紅燈 行人急擋攔不住...當地人笑：OK的

修但幾勒！奈良梅花鹿淡定闖紅燈 行人急擋攔不住...當地人笑：OK的

英國手工「無頂棚跑車」遇暴雨　駕駛頭戴安全帽淡定開車笑翻網

英國手工「無頂棚跑車」遇暴雨　駕駛頭戴安全帽淡定開車笑翻網

薔薔父女殲滅詐屋集團「主嫌重判12年半」　嗆嫌犯「詐騙還敢提告」：丟不丟人啊！

薔薔父女殲滅詐屋集團「主嫌重判12年半」　嗆嫌犯「詐騙還敢提告」：丟不丟人啊！

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面