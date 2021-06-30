被Delta嚇到！台中爺奶搶打AZ卻劑量不足　盧秀燕道歉：估算錯誤

▲被Delta嚇到！台中爺奶搶打AZ疫苗竟量不足，台中市長盧秀燕道歉：估算錯誤（圖／市府提供）



記者游瓊華／台中報導

台中市今天本土零確診，是連續5天「嘉玲」，市長盧秀燕表示，原來打氣很差，有可能是受到Delta病毒來勢洶洶影響，今天長輩出來打疫苗的數量爆增，只備貨3成疫苗，卻來了4成長者，原先預估的8000劑，今天總共打了8540人，不僅殘劑只有21劑，許多老人也撲空，氣得大罵。盧秀燕也在記者會上表示，估算錯誤，非常抱歉。



衛生局長曾梓展也說，今天原本預計施打75、76歲老人，但今天還跑出了800多位77歲以上老人家，打氣很旺，所以各個快打站幾乎都打完沒有殘劑，僅剩6站有殘劑。統計今天接種人數，77歲以上長者829人；75-76歲7443人；原住民93人、其他1-6類對象154人、殘劑21人。

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中央這一批莫德納疫苗分配給各縣市總計110萬劑，台中第一波獲配6萬2300劑，目前台中75歲以上長輩約8萬人尚未施打疫苗，另有孕婦約1萬5000人、第5類長照機構人員約5000人尚未施打疫苗，合計約10萬人，獲配疫苗數量仍不足，市府會優先提供上述族群接種，預計7月8日台中可再獲配第二波4萬1300劑疫苗。

曾梓展指出，明天第一批莫德納疫苗到達台中，將會優先配給婦產科診所、醫院等，明天下午或晚上開始到7月5日，另外，75歲以上老人家則會在7月2日開始到7月5日，可在快打站、18家專責醫院以及診所等合約院所施打。至於第1到第6類則可在7月3日到5日至快打站及診所等合約院所施打。

另外，台中市長盧秀燕也宣布，與慈濟基金會合作」，將於今年7月及8月結合豐原區農會及在地運輸業者，配送「安心生活箱」及「健康蔬果箱」至台中約7500個低收入戶弱勢學生家戶，讓經濟弱勢學生們好好過暑假。盧秀燕提到，每箱食物約3800元左右，合計慈濟共捐贈5700萬元，也是疫情以來台中市收到最大捐贈。