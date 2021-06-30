快訊／高雄鳳山某大樓爆3染疫！累計5確診清樓PCR：仁武傳播鏈

▲高雄市長陳其邁。（圖／高雄市政府）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市30日新增4例確診病例，其中一例為仁武群聚匡列隔離者；另1例是鳳山區一棟大樓女住戶，因出現症狀到院採檢後確診，同住的2名70幾歲家人也出現不適症狀，採檢後於今日確診，其中1人尚無案號。3名個案感染源與仁武家庭群聚的有關，分別住同棟大樓但不同樓層。疫調人員研判該棟大樓電梯狹小，恐有接觸風險。

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▲高雄市鳳山區某大樓累計5人確診，屬同棟不同樓層。（圖／高雄政府提供）

高市鳳山某大樓今（30日）增3位住戶染役，連同原本大樓內的仁武相關確診住戶2位，累計已5位。市長陳其邁指出，個案感染源來自仁武家庭群聚感，29日因為有一位女性出現症狀，因症就醫後，疫調人員發現她與仁武確診者住同棟大樓不同樓層，她住在3樓，仁武2名確診者住在7樓，衛生局人員評估大樓風險，立刻採取清空大樓行動。

經查，3樓女住戶染疫後，同住2名家人被匡列採檢，也於同日染疫，但尚無案號。

▲疫調人員研判電梯狹小，恐是接觸媒介。（圖／高雄市政府提供）

陳其邁表示，這棟大樓已有5人確診，病毒盛行率3%，這棟大樓有3部電梯，有一主要出入口，但非常狹窄，疫調人員認為恐有接觸傳染。

