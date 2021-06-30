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整棟住戶隔離「強迫消費」！高市府挨轟蠻橫　觀光局曝入住低消

▲高雄市長陳其邁。（圖／高雄市政府）

▲鳳山大樓住戶強制採檢隔離，高雄市長陳其邁挨轟。（圖／高雄市政府）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市鳳山區一棟大樓某住戶因出現症狀採檢呈陽性，衛生局緊急召回181名住戶採檢並直送防疫旅館隔離，此番作法卻遭網友批評「「強迫消費」。對此觀光局指出，居家隔離者入住單人房1500元房型，無收入最高可補助1500元；期間若有收入最高補助500元，等於隔離期間自付1萬4000元。

有網友在PTT指出，高雄市政府把社區住戶全送旅館隔離，「這麼離譜的做法，也只有毫無法治意識的民進黨鐵粉會覺得很棒」，他認為市府強制封鎖大樓、全數送PCR檢測，不論篩檢結果陰性或陽性全部隔離，而且直接送到防疫旅館「強迫消費」，「做比威權國家還蠻橫的手段，還好意思再吹民主體系下的防疫策略嗎？」

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底下網友則回應，「強迫消費真的蠻扯的，又不是國外回來」、「然後住旅館補助生活費多少？」、「我以為被政府隔離防疫旅館免費住耶！」、「紓困沒領到，萬一又被強迫消費就吃土了」、「1人1天2千，14天2萬8，一家3人的話就噴」。

▲▼高雄市鳳山區某棟大樓驚傳有住戶採檢呈陽性反應，衛生局匡列整棟大樓住戶今晚前採檢完畢。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲衛生局匡列整棟大樓住戶採檢並分送防疫旅館。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄市防疫旅館補助津貼辦法。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄市防疫旅館補助津貼辦法。（圖／記者許宥孺翻攝）

對於外界關注防疫旅館費用是否有補助，高市府觀光局指出，市府推出「居家隔離補助雄貼心」，凡設籍高雄市被匡列必須於本市防疫旅館居家隔離者，依規定入住1500元房型單人房，每天補助500元、14天補助7000元為上限，自5月1日至7月31日，得視疫情延長。也就是說，隔離14天，需自付1萬4000元。

觀光局表示，若有小朋友須與父母同住一房，則入住2000元雙人房型，小朋友若設籍於高雄市，仍可申請每人每日500元補助。

但若是居家隔離期間無收入者，也適用中央「隔離及檢疫期間防疫補償辦法」，每人按日發給1000元，可至各區公所社會課申請。若再加上高雄市「居家隔離補助雄貼心」每人每日500元補助，入住防疫旅館幾乎不用付費。

▲▼高雄市防疫旅管補助計畫。（圖／高雄市政府）

▲▼高雄市防疫旅館補助計畫。（圖／高雄市政府）

▲▼高雄市防疫旅管補助計畫。（圖／高雄市政府）

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