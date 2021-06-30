獨／1人「陽性反應」整棟PCR+隔離！高市府祭鐵腕封樓原因曝

記者許宥孺／高雄報導

高雄市鳳山區某棟大樓有住戶採檢呈陽性反應，衛生局緊急召回181名住戶進行PCR檢測並強制隔離，不過此強硬做法卻遭質疑過於蠻橫，但據了解，因仁武家庭群聚中，一名確診者就住在這棟大樓，而現在有同棟不同樓層的住戶出現症狀，在尚未找到接觸媒介前，懷疑其他樓層恐怕也有接觸風險，因此才會採取強硬手段封樓採檢並隔離。

▲鳳山區某棟大樓住戶採檢呈陽性反應，高市府封樓+住戶全員召回PCR採檢並隔離惹議。（圖／高雄市政府提供）

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鳳山區一棟大樓門口被拉起封鎖線，衛生局人員進駐，直接在騎樓下設置採檢站，因為有住戶採檢呈陽性反應。防疫團隊以最快速度清空個案所在某大樓所有住戶，衛生局漏夜進行採檢，所有住戶一律在晚間前採檢完畢，直送防疫旅館進行居家隔離，並完成大樓住戶採檢，並完成大樓及周邊社區清潔消毒作業。

▲高雄市鳳山區某棟大樓驚傳有住戶採檢呈陽性反應，警方到場拉起封鎖線。（圖／記者許宥孺翻攝）

現場作業約於晚間7點30分完成，總共採集PCR檢體181人、快篩245人，於當日晚間24:00確認檢驗結果均為陰性。

不過高市府此番強硬做法卻遭網友質疑過於蠻橫，有網友認為，「全送防疫旅館，那錢是市政府出還是？」、「沒錢賺，住防疫旅館還要自己出錢」、「積極是好啦！但防疫旅館住完要花不少錢」、「補助又不多 居民可能會很不爽」。

▲高雄仁武群聚傳播鏈，其中一名確診者就住在這棟大樓。（圖／高雄市政府提供）

但高市府會超前部署清零大樓不是沒有原因，據掌握，仁武家庭群聚累計15名確診者，其中有2人就住在這棟大樓，他們被匡列為接觸者後，由衛生局安排到醫院採檢，雙雙確診後已在負壓隔離病房治療。

▲衛生局匡列整棟大樓住戶進行採檢，所幸全為陰性。（圖／記者許宥孺翻攝）

但是現在這棟大樓又有住戶出現症狀，進一步採檢後有「陽性反應」，疫調發現，這名住戶與仁武群聚案的確診者住在不同樓層，因此才會認定大樓有可能存在傳染風險，且在沒有找到明確感染媒介的前提下，懷疑其他樓層是否也可能存在接觸風險，才會大規模清空大樓所有住戶，所幸大樓住戶經PCR檢測後皆為陰性。

衛生局曾公布，這棟大樓確診的女子曾有此社區1樓自助洗衣店活動史，為24日公布確診個案。衛生局研判，大樓保全轉交郵件、公共區域、電梯共乘以及倒垃圾，都可能是感染媒介。

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