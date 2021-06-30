彰化居隔僅剩80人　王惠美提醒：不打殘劑也不收1500元

▲彰化縣居家隔離只剩80人，王惠美提醒，彰化不打殘劑也不收費，收費就是詐騙。（圖／彰化縣政府提供）

記者鄧木卿／彰化報導

彰化縣今天沒有確診個案，而且居家隔離人數剩80人，是疫情爆發以來人數最低者，縣長王惠美30日主持疫情記者會時除了呼籲民眾按照既定時間施打疫苗之外，更提醒坊間已傳出詐騙手法，「打疫苗殘劑要1500元」，她強調，彰化沒有打殘劑，打任何一種疫苗都是免費，民眾不要上當。

[廣告]請繼續往下閱讀...

彰化縣今天沒有新增本土病例，累計確診人數261人，已完成59805人篩檢，目前居家隔離人數還有80人，首度破百，顯見彰化疫情漸趨平穩。

王惠美表示，目前疫苗施打率是68%，7月2日至8日，將針對75歲至84歲的長者施打，長輩們請依通知單上的指定時間和地點前往，此外，明天起也開放65歲以上、有意願施打AZ的民眾預約，有意者可向附近醫療院所、衛生所登記，等候通知。

她還提醒民眾，坊間已出現詐騙疫苗手法，每劑殘劑收費1500元，她強調，不論施打哪一種疫苗完全免費，而且彰化目前沒有殘劑可打，更不會有收費問題，一旦民眾得知上述行為，趕緊報警。

衛生局長葉彥伯也說，彰化死亡個案有9人，大部份是70歲以上長者，因此長者應主動施打，不論是哪一種疫苗，保護效果都很好，只有「沒有打」疫苗最差，他還預測這一波疫情結束後下一波疫情可能的感染源，就是未被發現的跨縣市接觸者、高風險區域的確診個案或接觸者、無症狀的社區感染者及隱藏的社區傳播鏈。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來