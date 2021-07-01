彰化防疫旅館惡火奪命！指揮中心：隔離檢疫者逃生不罰

▲喬友大樓發生火警，其中有3層樓為防疫旅館。（圖／記者李忠憲攝）

記者張乃文／綜合報導

彰化市喬友大樓發生火警，其中7、8、9樓更改建為「百香果商旅」防疫旅館，而這場惡火更導致4死20傷，其中，有28名居家隔離民眾也緊急逃出，按照規定，居家隔離、檢疫期間是不得外出。不過，指揮中心表示，依據行政罰法的緊急避難規定，發生天災或事故時，可戴上口罩暫時離開，不用擔心會因此受罰。

彰化市地標15層樓「喬友大樓」6月30日深夜發生大火，7、8、9樓改建為防疫旅館，共有29名住客，含2位自主健康管理、27人居家檢疫。面對緊急事故，住客們紛紛戴上口罩倉皇逃生，但也擔心會因此違反指揮中心所訂定居家隔離、檢疫者不得任意外出的規定。

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不過，指揮中心先前就曾說明，根據「行政罰法」第13條避免緊急危難的規定，若發生天然災害或事故而有緊急避難需求時，居家檢疫或隔離者可戴上口罩暫時離開處所。莊人祥表示，待危險狀況解除後，再盡速返回居家檢疫的處所，民眾無須擔心因緊急避難而受罰。

不過，近期因Delta病毒肆虐，指揮中心也宣布所有入境者，除了7大重點國家必須入住集中檢疫所，其餘旅客則須進入防疫旅館，避難部分，莊人祥也提醒，在集中檢疫所部分，如果碰到地震緊急危難事件時，會以多國語言引導民眾前往避難地點，防疫旅館平常也都有相關防災訓練，民眾務必跟隨指示行動。至於在醫院隔離治療的患者，也必須聽從醫院人員指揮避難，同樣不會開罰。

據《中央社》報導，莊人祥今（1）日也再次重申，若隔離檢疫期間，民眾遇到地震、火災等特殊事件，逃生離開房間，觸發電子圍籬，不會因隔離檢疫期間外出，遭以「傳染病防治法」開罰10萬至100萬元不等罰鍰，「我們會聽理由」。

