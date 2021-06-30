東奧選手赴日集訓　日本政府研擬「1人確診全團隔離」

▲烏干達東奧選手團6月19日飛抵日本東京成田機場 。（圖／路透）

文／中央社東京30日綜合外電報導

烏干達東京奧運代表團日前入境日本後驗出團員確診2019冠狀病毒疾病，日本政府為加強防疫措施，研擬外國選手在日本接待城市集訓時，若有1人確診將全團隔離，練習也將暫停。

烏干達東奧代表團19日抵達日本後，在機場驗出1人確診2019冠狀病毒疾病（COVID-19），但並未立即把同團成員匡列密切接觸者，反而繼續往大阪市內移動，後又驗出1人確診。

日本讀賣新聞報導，受此事件影響，日本政府研判有必要強化接待城市的防疫措施；目前研擬若外國選手團有1人確診，全體成員須在旅館房間隔離，直到沒有新增密切接觸者與確認檢驗陰性後才能再次展開活動。

▲日本政府研判有必要強化接待城市的防疫措施。（圖／達志影像／美聯社）

為避免選手將病毒帶到集訓的接待城市，呼籲外國選手赴日前14天應進行行動與健康管理。

選手集體用餐時，將徹底要求執行不得交談的「默食」；對於可能與選手接觸的地方政府職員，將敦促其注意避免成為密切接觸者。

另外，若在機場檢疫發現東奧代表團有人確診，將從選手團的機上座位等匡列疑似密切接觸者，被匡列者將搭乘另一輛巴士移動，巴士將選用附有廁所的巴士，避免選手使用可能接觸到一般人的休息區，車上原則上需佩戴口罩等。

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