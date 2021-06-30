疫情停課後婆婆一句話感動她　「13年沒要求煮過一餐」羨煞4千人

記者黃翊婷／綜合報導

全國實施三級警戒滿一個月，改變不少家庭的生活作息。一名人妻29日在臉書「爆怨2公社」PO文表示，自從學校停課之後，她就待在家中照顧孩子，婆婆每天上班前都會準備好午餐，最近因為真的太閒，順口問了一句要不要幫忙把食材拿出來退冰，意外獲得一句「參考網路食譜」，代表可以自己煮一道菜，讓她十分高興，「來13年了，婆婆從來不會命令我煮一餐。」

▲原PO結婚13年，婆婆從未要求她負責下廚。（示意圖／取自免費圖庫Pexels，與本文當事人無關）

原PO提到，婆婆習慣每天早上上班前先把午餐煮好，等到中午再回來裝便當，起初沒有太在意，以為是煮給阿嬤吃的，她只是托阿嬤的福，但最近因為三級警戒的關係，學校宣布停課，她就在家照顧孩子，因為實在是太閒了，有一次婆婆交代完公事，她順口問了一句要不要幫忙拿食材出來退冰，沒想到婆婆除了交代拿絞肉出來退冰，還留下一句「參考網路食譜」。

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「我瞬間開心極了！」原PO表示，這代表她可以煮一道菜，畢竟結婚13年來，婆婆從來沒有要求她過一餐，每天早上還先備好四菜一湯，煮好了就叫她和其他家人來吃，「現在婆婆每天準備一份食材，剩下的由我胡搞瞎搞」，而且婆婆完全不會碎念，「煮完她還會跟我說『謝謝妳幫我煮菜唷，辛苦了』，簡直比親媽媽還媽媽。」

而這篇「假抱怨真炫耀」的文章公開不到一天，就吸引超過4300名網友按讚分享，並紛紛留言表示羨慕，「婆婆會說謝謝，看得出來是好婆婆」、「別人的婆婆都不會讓人失望」、「良好的婆媳互動不錯」、「好的婆婆會讓全家上天堂」。