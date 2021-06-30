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莫德納開打倒數　醫列「接種疫苗後3狀況」快去看醫生

記者黃翊婷／綜合報導

最新一批莫德納疫苗7月1日起陸續開打，雙北市72歲以上長者今日（30日）就可以開始預約。而大眾最擔心的疫苗副作用及不良反應問題，重症科醫師黃軒28日在臉書PO文列出3種情況，如果接種疫苗48小時後局部反應沒有消失、全身性反應同樣在48小時後沒有消失，以及出現神經系統症狀或血液系統症狀，請記得立刻去看醫生。

▲▼新光醫院於國立台灣科教館設立疫苗接種站替台北市長者施打疫苗,AZ疫苗,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,醫護人員,防護衣,老年人,老人家,腺病毒載體疫苗,緩打潮,接種率。（圖／記者李毓康攝）

▲台灣目前可以接種的新冠肺炎疫苗有AZ和莫德納兩種。（示意圖／記者李毓康攝）

我國採購加上美國捐贈的274萬劑莫德納疫苗，將從7月1日起陸續分配到各縣市，雙北29日宣布，30日起開放72歲以上長者、不限戶籍進行預約。此外，北市也開放非本國籍之72歲以上外籍人士預約，7月6日開始接種；新北則另外開放1至5類公費對象預約施打，施打日期為7月2日。

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至於接種疫苗要注意哪些事項，重症科醫師黃軒28日在臉書PO出一篇《接種疫苗後，什麼時候要去看醫生？》的文章提醒，常見的副作用有疲倦、發燒、發冷、嘔吐、噁心、注射部位疼痛、肌肉疼痛、關節疼痛、頭痛，不過，一般這些症狀在打完疫苗48小時內就會消失。

黃軒表示，如果出現以下3種狀況，就得去看醫生，首先是局部性反應，例如注射部位紅腫疼痛、發燒等，在接種48小時後仍沒有消失；第二是全身性反應，48小時後沒有消失同樣也要注意；第三是出現神經系統症狀，例如顏面神經麻痺、熱痙攣等等，或是出現血液系統症狀，例如皮膚出現紫斑或出血點等等，也請記得馬上就醫。

《 接種疫苗後，什麼時候要去看醫生

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