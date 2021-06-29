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男狂吃荔枝眼前突然一片白　檢查發現這原因「雙眼差點失明」

男狂吃荔枝眼前突然一片白　檢查發現這原因「雙眼差點失明」。（圖／翻攝自微博／看看新聞Knews）

▲男子因為荔枝差點失明。（圖／翻攝自微博／看看新聞Knews

記者李振慧／綜合報導

荔枝最近正值產季，不過廣東中山2名男子卻因為吃了過多荔枝，導致雙眼差點失明，就醫發現2人是患有白內臟與糖尿病等慢性疾病的患者，由於荔枝含有大量糖分，吃多血糖突然升高，才會造成眼部病變。

《看看新聞》報導，中山愛爾眼科醫院近來接治2名患者吳男與廖男，都是因為食用荔枝差點造成失明。46歲吳姓男子就診時表示，10幾天前吃了荔枝後，視力突然變模糊，「視力突然下降，眼前一片白花花什麼也看不見」，另一名患者廖姓男子也是類似狀況，吃完荔枝後，某天突然發現眼皮抬不起來。

主治醫生張艷莉表示，檢查後發現吳姓男子患有白內臟，需要立即進行手術，而廖男則是一名糖尿病患者，「吳男的白內臟的情況原本沒那麼嚴重，但因為吃大量荔枝血糖忽然升高，導致眼內防水的無機鹽成分降低，水分倒流反滲，所以病情加重」，而廖男也因為血糖升高，才會導致眼部周圍神經病變。

醫生提醒，荔枝裡面的果糖含量高達20%多，吃多會導致血糖升高，容易引發各類病變，「所以不建議兒童空腹吃或吃太多，有糖尿病等慢性病患者，如果實在太想吃，一天只能吃3至5顆，一般成人建議一天不要超過300克」。

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