26分鐘搞定汽車引擎拆裝　馬尾少女脫下工裝...網友眼睛全亮了

▲17歲的古慧晶以26分鐘完成汽車引擎拆裝的成績拿下維修大賽一等獎。（圖／翻攝環球網）

記者魏有德／綜合報導

深圳一位17歲女學生古慧晶4月份在廣東職校學生專業技能大賽中的汽車機電維修賽項目奪得一等獎，成為全省第一個參加此類賽事並奪冠的女生。古慧晶參加的項目耗時26分鐘，打破全校以往最好的成績紀錄。此外，古慧晶不僅在汽修上展現驚人天賦，脫下工裝後也是個愛美的女孩，清純的制服照曝光後，瞬間在微博引起網友關注。

▲古慧晶脫下工裝後的制服甜美笑容引起網友關注。（圖／翻攝環球網）

《南方都市報》報導，古慧晶自小就喜歡聞「氣油味」，汽車轟鳴聲在她耳裡也成了動人的音符，尤其是小學時從電影螢幕中看到酷炫的駕駛技巧和汽車改裝，她都會覺得興奮，「如果長大後能擁有一輛自己的車，自己改裝、自己修理，多酷啊。」

雖然家人一度不能諒解古慧晶報考汽修專業，但她對汽車的熱情轉化成汽修上的動力，也成功讓家人改變心態，轉而支持她追夢。古慧晶準備汽修比賽時，一連串高強度的訓練，讓她在兩周內少了7.5公斤，也讓她清秀瘦弱的身形顯得更加單薄。

▲綁著馬尾的古慧晶有著鄰家女孩般的氣質。（圖／翻攝環球網）

脫下工裝後，綁著馬尾的古慧晶氣質更像是個鄰家女孩，她坦言，自己是該玩就玩、該學習就學習的性格。她平時喜歡下棋、逛街和攝影，也和一般的少女一樣，喜歡打扮地漂漂亮亮。多才多藝的她古慧晶晶還曾獲得2020年廣東省校園攝影大賽二等獎。

對於外界的眼光，古慧晶拒絕被標籤化，她強調，「很多人覺得汽修是男生的職業，這種想法太刻板了，我覺得職業不分性別。」

