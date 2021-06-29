　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

衣服被夾住！老翁遭火車一路拖行　瞬間捲進車底逃死片曝光

衣服被夾住！老翁慘遭火車一路拖行　當眾被捲進車底。（圖／翻攝自twitter／a n jha）

▲監視器拍到老翁被捲進火車底畫面。（圖／翻攝自Twitter／a n jha

記者李振慧／綜合報導

印度孟買達達爾(Dadar station)車站近來發生一起驚險事件，車站監視器拍到，一名老翁下車時不小心摔倒，整個人當場被捲入火車車底，嚇得附近民眾驚慌失色，幸好有人立即上前幫忙，才及時把他拖出車底保住一命。

事件發生在24日，一輛火車即將抵達月台，下站將開往馬通加路站(Matunga Road)，來自烏爾哈斯訥格爾市(Ulhasnagar)的59歲老翁帕特爾(Vijay Kumar Patel)下車時沒站穩跌倒，導致衣服被夾進月台縫隙，整個人先是遭火車拖行後來直接捲入火車底下。

附近民眾目睹危險情況立即上前幫忙，其中一名男子一把抓住帕特爾，迅速就把人給拖出火車下。印度鐵路公司後來證實救人男子是鐵路警察馬里(Jawan Umesh Mali)，當局後來特別給予印度盧比2,000元（約台幣751元）作為獎勵。

ET快訊
快訊／女「打疫苗11天後猝死」　PCR結果出爐
桃園1護理之家住民確診！「全院110人」PCR結果出爐
自購41萬劑莫德納疫苗明16:40抵台　這次換長榮從荷蘭直送
快訊／侯友宜怒：中央不聽勸才引爆「諾富特重大災難」
快訊／防堵Delta病毒！　屏東「3133人採檢」結果出爐
神秘死亡公路「半年逾50人消失」　6倖存者曝恐怖真相
英疫苗混打研究！這組合「抗體濃度」比2劑AZ高9倍　內行破1
快訊／Delta侵台沒堵住　侯友宜N次喊話：入境＋解隔前PC
陳昭榮被控「慣老闆」火大怒了！連發心聲「社會病了」斥亂爆料
從蝦趴襯衫→只穿紙尿褲「坐大船走了」　刺青伯生前狂盯2字惹哭

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

漁夫剖魚秀...滑出一瓶「沒開封威士忌」　 奇異片讓600萬人吵翻

親友在數周內接連死亡！　男「害怕也染疫」和3家人一起服毒

4年前才殺人！變態男公園斬首把斷頭當球踢　他爆料：老婆被性侵

「家人面前」遭3男性侵　17歲女抵抗被扔下陽台冷血片曝光！

手機充電器突然爆炸　「碎片擊中眼球」男睡覺被炸：路邊攤買的

日本多地冰櫃插頭脫落！疑政黨號召「拔插頭」...2100劑疫苗報廢

提「O型血」抗新冠能力強！日寄生蟲博士病逝　曾以身養蟲15年

Delta病毒澳洲肆虐！家庭接觸者100％遭感染　完整接種率不到5％

白宮：拜登政府「堅定支持民主台灣」　持續加強與台貿易關係

衣服被夾住！老翁遭火車一路拖行　瞬間捲進車底逃死片曝光

不用衛生紙！她分享6種替代方案「上完廁所用小方巾擦拭更乾淨」

阿公訪一半突倒下！羅時豐嚇壞　粉絲16歲就嫁人...大牛哥：真的還假的

老公見「辣妻脫浴袍」露詭異笑容　下秒被抓頭髮壓制！眼神超怨念

遊客請離開！民眾闖北海岸觀浪　金山區公所「每日巡邏」驅趕遊客

網紅實測「直視男友6秒會被親」　對方盯臉看超久冷回：快去卸妝

鼠薯.春風私訊C羅慘遭忽略..偷譙：很壞餒QQ　小禎笑爛「是不是追蹤到雲林西螺了XD」

王子深夜發文「告別鄧麗欣」　3年姐弟戀終結：新的旅程一切安好

取餐問進度...外送員遭嗆你怎樣 「你的單我最後給」和店家釀衝突

太投入！2人在家裡大跳性感舞蹈 下秒抓錯距離「抬腳飛踢友」笑翻

宜蘭男撒20萬放煙火幫女友慶生 留下滿地垃圾...最高可罰6000元！

日本多地冰櫃插頭脫落！疑政黨號召「拔插頭」...2100劑疫苗報廢

提「O型血」抗新冠能力強！日寄生蟲博士病逝　曾以身養蟲15年

Delta病毒澳洲肆虐！家庭接觸者100％遭感染　完整接種率不到5％

白宮：拜登政府「堅定支持民主台灣」　持續加強與台貿易關係

衣服被夾住！老翁遭火車一路拖行　瞬間捲進車底逃死片曝光

南韓Delta變種株擴散！激增267人確診　總理：接種者戶外需戴口罩

疫苗混打效果佳！　牛津研究「先打AZ、再打輝瑞」最好

美國首例！　65歲男打莫德納10天後「出現血栓」病逝

Delta肆虐「疫苗仍有效」！英單日確診創1月底來新高　死亡降至3例

狼師跟蹤女學生送恐怖情書　全村喊打「動私刑」慘遭剃頭遊街

靈性汪異常哭叫求救　她開門見「嬤帶車跌倒」秒懂：盡責的保安

屏東枋山農會籲改訂台南芒果　黃偉哲運送防疫物資互助

Pixel 5a傳將於8月亮相！僅於美國、日本銷售

台灣防疫淪倒數第10名　國民黨嘆：《彭博》早警告過蔡英文

山豬王Bugatti Chiron與F1賽車尬直線　海放距離嚇死人

說・流行／時尚迷必看Netflix《侯斯頓傳奇》　5亮點揭開設計師戲劇一生

立陶宛感謝信！87筆善款「全來自台灣」　網淚讚爆：善的循環

快訊／嘉市再爆1死！59歲女「打疫苗11天後猝死」　PCR結果出爐

一口咬下酥軟交織！高雄煎餅果子舖　香煎餅皮捲入滿滿餡料超獨特

憂吞食危機　澳消費者委員會：讓兒童遠離蘋果AirTag

國際熱門新聞

印度神童三度預言成真？再揭5大關鍵時間點

《自然》：mRNA疫苗免追打　免疫力最久一輩子

牛津：AZ疫苗延後接種第二、三劑 可提高免疫力

離婚釀家族仇殺！　開槍互射還駕車來回衝撞

男師跟蹤女學生　慘遭村民毒打剃頭

引渡回美前死在獄中　McAfee創辦人驗屍結果出爐

義大利宣布：民眾外出免戴口罩

首例！65歲男打莫德納「出現血栓」病逝

台灣防疫排名暴跌至「全球44名」輸給巴西

邁阿密倒塌大樓「累積10死」　搜救破100小時

身心障礙外送員送餐　騎3km發現遭整

美不甩中抗議TIFA復談：持續強化美台經貿關係

「仙女城堡」座落峭壁　修築原因成謎

中國科興疫苗效力 連遭義大利總理印尼醫界質疑

更多熱門

相關新聞

男師跟蹤女學生　慘遭村民毒打剃頭

男師跟蹤女學生　慘遭村民毒打剃頭

印度一名24歲年輕男老師竟然對女學生伸出狼爪，不僅長期跟蹤一名15歲少女，最近又寫情書給另一名年僅13歲的女學生，家長知情後勃然大怒，與村民合力將狼師毒打一頓，再押上街當眾剃掉他半邊頭髮，並用黑油澆淋其身，最後才讓警方逮捕這名男師。

印度女徵婚網罵翻　嚴苛條件曝光

印度女徵婚網罵翻　嚴苛條件曝光

專家估印度新冠死者恐近200萬人

專家估印度新冠死者恐近200萬人

「屏東農產會沾染病毒」　檢追查假訊息

「屏東農產會沾染病毒」　檢追查假訊息

Delta病毒強襲　印度總理莫迪促：快打疫苗

Delta病毒強襲　印度總理莫迪促：快打疫苗

關鍵字：

火車印度老翁Dadar stationVijay Kumar Patel

讀者迴響

熱門新聞

搶莫德納授權在台量產　台灣備戰疫苗2策略曝光

6天跑7間旅館！「中壢旅宿王」職業曝光

一家四口美國返台　怨防疫旅館分房睡太貴

印度神童三度預言成真？再揭5大關鍵時間點

「5種男人」別碰，寧願單身也要躲

通勤人潮增多！他酸「公司不會不見」網嘆：工作會

謝承均公開告白曾莞婷！網友猛敲碗：該閃婚了

機場肉球！3天出不了澎湖癱地睡

柯文哲再「逆時中」率先解封夜市

快訊／7樓墜下！高雄「應屆畢業」女高中生亡

拿零錢取餐！外送員「爆氣拒收」：自己下樓

娶19歲嫩妹！窮大叔21年狂生15兒

惡意裁員、不給加班費　陳昭榮遭控慣老闆拗員工

即／關聯找到了！祕魯Delta嬤上救護車前與鄰交談

女友搭太魯閣號倖存疑劈腿　真相逆轉

更多

最夯影音

更多
不用衛生紙！她分享6種替代方案「上完廁所用小方巾擦拭更乾淨」

不用衛生紙！她分享6種替代方案「上完廁所用小方巾擦拭更乾淨」
阿公訪一半突倒下！羅時豐嚇壞　粉絲16歲就嫁人...大牛哥：真的還假的

阿公訪一半突倒下！羅時豐嚇壞　粉絲16歲就嫁人...大牛哥：真的還假的

老公見「辣妻脫浴袍」露詭異笑容　下秒被抓頭髮壓制！眼神超怨念

老公見「辣妻脫浴袍」露詭異笑容　下秒被抓頭髮壓制！眼神超怨念

遊客請離開！民眾闖北海岸觀浪　金山區公所「每日巡邏」驅趕遊客

遊客請離開！民眾闖北海岸觀浪　金山區公所「每日巡邏」驅趕遊客

網紅實測「直視男友6秒會被親」　對方盯臉看超久冷回：快去卸妝

網紅實測「直視男友6秒會被親」　對方盯臉看超久冷回：快去卸妝

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面