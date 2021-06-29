衣服被夾住！老翁遭火車一路拖行　瞬間捲進車底逃死片曝光

▲監視器拍到老翁被捲進火車底畫面。（圖／翻攝自Twitter／a n jha）

記者李振慧／綜合報導

印度孟買達達爾(Dadar station)車站近來發生一起驚險事件，車站監視器拍到，一名老翁下車時不小心摔倒，整個人當場被捲入火車車底，嚇得附近民眾驚慌失色，幸好有人立即上前幫忙，才及時把他拖出車底保住一命。

事件發生在24日，一輛火車即將抵達月台，下站將開往馬通加路站(Matunga Road)，來自烏爾哈斯訥格爾市(Ulhasnagar)的59歲老翁帕特爾(Vijay Kumar Patel)下車時沒站穩跌倒，導致衣服被夾進月台縫隙，整個人先是遭火車拖行後來直接捲入火車底下。

附近民眾目睹危險情況立即上前幫忙，其中一名男子一把抓住帕特爾，迅速就把人給拖出火車下。印度鐵路公司後來證實救人男子是鐵路警察馬里(Jawan Umesh Mali)，當局後來特別給予印度盧比2,000元（約台幣751元）作為獎勵。