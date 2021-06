監視器拍到神秘黑影！　女屋主分享臉書嚇壞網友：是老屠夫鬼魂

▲女子的照片引發討論。(圖/翻攝自Facebook/Charlie Eggenton)

記者李振慧/綜合報導

英國一名女子家中近來出現靈異現象,在外旅遊的她遠距觀看家中監視器畫面時,發現一個詭異的影子在家裡各個房間四處移動,仔細看就像是一名來自維多利亞時代的老屠夫鬼魂,驚悚的畫面分享至網路後吸引許多網友討論。

英國《星報》報導,在西米德蘭茲郡(West Midlands)拉沙爾(Rushall)經營診所的女子艾根頓(Charlie Eggenton)表示,幾周前她第一次在廚房目睹到鬼魂,後來便特別安裝運動傳感安全監控系統,以便她不在家時也能觀看家中情況,結果上週外出旅遊時,手機突然收到系統警報,打開一看,發現一個球形的不明物體漂浮在家中。

影片中可看到,這個球狀物在房間裡四處移動,後來飄向攝影鏡頭消失,接著又突然穿牆出現並緩緩下降。艾根頓又在臉書上分享一張影子的截圖,她認為仔細看可發現,那個影子像是一個穿著維多利亞時代的男子,「我本來以為那是幫我餵貓的保母,可是我後來檢查發現,那時候她早已離開」。

艾根頓表示,她原本只是覺得好玩才把照片放在臉書,沒想到很多人和她說把照片放大可以看到一張臉。網友表示,「他看起來就像一名屠夫,雙手放在腦後,正要回頭看」、「看起來像是一個人正要彎腰蹲下,怪毛的」,還有網友發現,神秘黑影旁邊還有一個人臉,看起來就像是一對夫妻,不過也有網友說他什麼都沒有看到。

艾根頓說,有網友告訴她,她們家以前是一間肉舖,所以相信影子是一名老屠夫,甚至有人勸她趕緊搬家把房子賣掉,不過她並不介意和鬼魂共處,「我不想聽起來像個怪人,但我以前其實也遇過很多次靈異現象,所以我一點都不害怕,反而覺得他們是在幫我看家」。

