全力挺農民！　陳亭妃、吳通龍號召企業認購芒果150箱捐贈醫護人員

▲立委陳亭妃、台南市議員吳通龍挺農民，號召企業認購芒果150箱捐贈醫護人員，29日捐贈給柳營奇美醫院、麻豆新樓醫院防疫第一線醫護人員。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

今年芒果受到國內疫情，國內、外銷售通路普遍不佳，農民朋友憂心血本無歸，為了支持農友、支持產業，立委陳亭妃、台南市議員吳通龍挺農民，號召企業認購芒果150箱捐贈醫護人員，29日捐贈給柳營奇美醫院、麻豆新樓醫院防疫第一線醫護人員表達感謝與支持。

陳亭妃立委表示，3級警戒影響百業蕭條，民眾人心惶惶，學校、餐廳、旅遊業無法開課開業，導致國內芒果銷售通路不佳，小農苦無適合銷售通路憂心忡忡，晉弘實業股份有限公司董事長李正峰、欣磊營造有限公司負責人周冠甫得知訊息後，分別認購100箱及50箱捐贈第一線防疫醫護人員，以實際行動支持小農產業，力挺在地農特產，可謂是企業善盡社會責任的表率。

李正峰董事長表示，向果農採購100箱優質新鮮的芒果，希望能助農民朋友渡過難關，不至於血本無歸，為台灣農業盡份心力。周冠甫表示，支持本土農業發展，立即採購50箱甜美多汁的芒果，貢獻一己之力挺小農。

吳通龍議員表示，台灣農業成績有相當高水準及品質，而每位小農背後都有個家庭仰賴著他們，幫助小農也等於幫助每個家庭，感謝李正峰及周冠甫兩位董事長在果農最需要協助之時，適時提供援助，也期盼透過此次捐贈影響更多企業見賢思齊，一起支持國產農作，持續為了台灣這塊土地努力。也要特別感謝第一線醫護人員守護國人安全，承受著極大的壓力及風險，希望此次的愛心捐贈讓防疫工作更添力量。

柳營奇美醫院院長黃順賢及麻豆新樓醫院院長唐敏秋都感謝各界對醫護的支持打氣，相信團結力量大，在醫護及全民合作抗疫下一定可以度過疫情危機。

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