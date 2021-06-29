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用新台幣爆買枋山芒果　網購訂單單日激增5倍力挺果農

樂天市場舉辦「芒果派對」活動。（圖／樂天市場提供）

▲印度Delta病毒入侵屏東，枋山芒果也​遭殃出現退訂潮。（圖／樂天市場提供）

記者洪菱鞠／台北報導

正值芒果產季，屏東枋山卻因印度Delta變種病毒群聚感染事件，不少消費者憂心病毒傳染而退訂芒果，讓當地果農生意大受影響，但隨即也引來大批民眾聲援，有網友不介意直說「來一顆吃一顆 來兩顆吃兩顆 來三顆明天吃」，網購通路就出現用新台幣下架枋山芒果的訂購潮，訂單數激增高達5倍。

Delta變種病毒入侵屏東，也讓無辜的芒果受到波及，部分消費者因此降低購買意願，但用行動來力挺農民的也不少，紛紛訂購枋山、枋寮芒果，其中上網訂購產地直送的枋山芒果更是飆出買氣，東森購物網ETmall觀察近日銷售狀況，6/27較平日成長73%，6/28成長達87%，儘管有印度變種病毒案例傳出，買氣卻呈現反彈，顯示消費者的支持力道。

芒果盛產期間，東森購物網ETmall站上推出「芒果狂饗曲」活動，像是指定外銷等級枋山愛文芒果一箱8～12顆只要499元，另也集結金煌芒果、夏雪芒果、蜜雪芒果等不同品種供選購，滿足芒果控在這個夏天想大口品嚐鮮甜好滋味的心情，下單輸入折扣代碼再折5元。

東森購物網ETmall站上「芒果狂饗曲」活動（圖／翻攝自東森購物網ETmall）

▲▼東森購物網ETmall站上「芒果狂饗曲」活動，指定商品、輸入折扣碼再享優惠。（圖／翻攝自東森購物網ETmall）

東森購物網ETmall站上「芒果狂饗曲」活動（圖／翻攝自東森購物網ETmall）

樂天市場則觀察發現，6/26、6/27兩天站上「芒果」、「枋山芒果」等關鍵字搜尋次數相比前一周增加4倍，訂單數也有增加高達5倍，一度出現瘋搶潮。為了讓消費者在家就可以享受美味芒果，即日起至6/30止，舉辦「芒果派對」活動，推薦鮮多甜美新鮮的屏東枋山芒果，如「盧家芒果 寶島級枋山愛文芒果」、「我在枋山種芒果 自然熟成愛文芒果」、「緁迪水果 屏東枋山特選級愛文芒果」等，在指定店家消費滿額可現折100元，購物滿2,000元再賺點數最高10%回饋。

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