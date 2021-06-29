各界熱心挺枋山芒果　蔡英文：我要為我的家鄉向熱心好朋友們致謝

▲枋山愛文芒果。（圖／記者戴若涵攝）

記者蘇晏男／台北報導

屏東枋山鄉傳出印度Delta變種病毒株確診案，網路流傳「屏東農產可能沾染病毒」假訊息，正值盛產期的枋山愛文芒果遭大量退訂，不過近日在各界挺「國產芒果」助瀾下，成功挽救下滑的銷量。對此，總統蔡英文29日致上最深的感謝。

蔡英文29日下午透過預錄影片發表談話。在影片尾聲，她表示，有些心裡話想跟大家分享，前幾天枋山因為疫情影響芒果銷售，不過因為農委會的協助產銷、民眾熱心購買，短短兩天解決芒果退訂問題，在這裡，「我要為我的家鄉」，向熱心伸出援手的好朋友們，致上最深的感謝。

蔡英文說，在疫情當中，我們也看到很多朋友為前線醫護送便當，籌集各種物資給需要的人，在網路上幫助小店家宣傳外賣資訊，用自己的力量支援前線，這些努力，都是台灣社會當中，善良敦厚、溫暖動人的一面，謝謝這段期間每一個付出的台灣人，因為你們，台灣才能在每一次挑戰當中展現韌性，度過困難，謝謝大家。

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