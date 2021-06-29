828公投延期？民進黨團尊重中選會　陳亭妃主張該延的就要延

▲國民黨送交「反瘦肉精豬肉」、「公投綁大選」公投案連署書。（圖／記者林敬旻攝）



記者林銘翰／台北報導

新冠肺炎疫情延燒，全國三級警戒延長至7月12日，對於8月底的四大公投是否延期，中選會將在7月2日提交中選會委員會議審議。民進黨立法院黨團幹事長劉世芳29日表示，民進黨團尊重中選會的討論結果；民進黨立委陳亭妃則說，現階段還是以防疫優先，她認為「應該延的就要延」。

中選會23日表示，就是否「延後投票」依法進行審議，目前尚待疫情指揮中心、地方政府意見之陸續回復，並於本週彙整為重大選務議案後，預計將在7月2日提交中選會委員會議審議此重大選務決定，倘屆時經委員會議決定後，定會向各界報告及充分說明。

民進黨團29日上午召開「全民防疫優先，國民黨拼政治攻防！」線上記者會，與會者包括劉世芳、民進黨團書記長羅致政、民進黨團副幹事長黃世杰、民進黨立委鄭運鵬等人。

劉世芳指出，公民投票是法律規定，沒有人可以沒收公投權力，過去一兩個月以來，包括台灣民眾黨、時代力量、國民黨等在野黨，對於8月28日是否如期舉行公投，都有不同的聲音跟看法。

▲民進黨團召開「全民防疫優先，國民黨拼政治攻防！」線上記者會。（圖／取自民進黨立法院黨團直播畫面）



劉世芳說明，中選會將在本週五進行討論，民進黨團尊重中選會的討論結果，也因為考慮到目前三級警戒得狀態，中選會一定要徵詢指揮中心所做的任何的判斷。

劉世芳認為，如果疫情持續在三級警戒，包括選務人員是否願意出任、是否會影響公投的投票率，都會是考慮的重點，基於以上幾個理由，民進黨團站在人民的立場，會尊重中選會的判斷與決策。

劉世芳強調，台灣是有民主、制度、公民投票的國家，公民投票就是照著規則來走，「但是要考慮疫情之下，所造成公民投票的結果，是不是真正的結果」，民進黨團都會予以尊重。

劉世芳也說，到目前為止，黨內對於公投是否延期，都沒有正式討論過，「有沒有要綁大選，當然也沒有討論在列」，民進黨在乎的還是全國疫情要完全控制得宜，讓大家在自由的狀況下參與公投，才是民進黨團現在最在乎的部分。

此外，有部分國民黨人士提出，希望公投案綁2022年縣市長選舉，陳亭妃受訪時則表示，根據《公民投票法》規定，就是每2年舉辦1次公民投票，「如果要併到明年九合一的選舉，那可能會於法不符」。

陳亭妃指出，2018年就是因為公投併大選，而造成選務工作被拖延，才會沒有辦法順利進行，也因此後續才會進行修法。

陳亭妃認為，如果真的要延期，也不應該合併到大選，恐怕還是會造成2018年的亂象，現階段還是以防疫優先，她認為「應該延的就要延」，但是要延到什麼時候進行，則要尊重中選會的意見。

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