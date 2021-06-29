台灣防疫淪倒數第10名　民進黨團稱「排名不是最在意」

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者李毓康攝）



記者林銘翰／台北報導

全球指標性的商業媒體《彭博社》近日公布「全球防疫韌性排名」，台灣的排名雪崩式暴跌至44名，成為倒數第10名。對此，民進黨立法院黨團副幹事長黃世杰表示，民進黨團最在意的事情，還是控制眼前的疫情、解決人民生活的問題，「排名不是我們最在意的」。

新冠肺炎疫情肆虐全球，《彭博社》（Bloomberg）28日公布6月各國「全球防疫韌性排名」，台灣在5月爆發本土疫情後，由全球第5名退至第15名，並且在53個主要經濟體中排名44。

民進黨團29日上午召開「全民防疫優先，國民黨拼政治攻防！」線上記者會，與會者包括黃世杰、民進黨團幹事長劉世芳、民進黨團書記長羅致政、民進黨立委鄭運鵬等人。

▲民進黨團召開「全民防疫優先，國民黨拼政治攻防！」線上記者會。（圖／取自民進黨立法院黨團直播畫面）



黃世杰說明，《彭博社》長期追蹤各國防疫比較，影響分數很重要的因素，包括疫苗接種率、邊境管制及人流管制等，這篇報導中也提到，台灣最近有疫情爆發，三級警戒造成人流管制、邊境控制，以及疫苗接種率比較低，所以這次的排名才會往下掉。

黃世杰認為，全民應該繼續努力，這陣子疫情有趨緩的跡象，最後一哩路有賴全民及地方政府配合防疫作為，在疫調通知、匡列、隔離等工作必須再加強，才可以將疫情恢復到過去可控制的範圍，需要地方政府配合加強。

有關台灣疫苗接種率偏低，黃世杰則說，不管是受贈或台灣自購的疫苗，未來都會分批、逐批、有秩序地進來台灣，台灣現在要拚疫苗接種率，前陣子有長者受到新聞、錯誤訊息的影響，造成疫苗出現緩打潮，也要請全民、執行的各地方政府更加努力配合。

黃世杰表示，台灣受贈的莫德納疫苗，即將在這個禮拜配發給各地方政府，呼籲輪到順位的民眾踴躍施打，不要再受到謠言跟假訊息所影響。

黃世杰強調，希望在疫苗接種率提高之後，台灣社會可以恢復正常運作，民進黨團最在意的事情，還是控制眼前的疫情、解決人民生活的問題，「排名不是我們最在意的」。

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