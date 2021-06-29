監察院傳擬約詢陳時中　民進黨團批：此時刷存在感不知目的在哪？

▲中華民國監察院。（圖／記者李毓康攝）



記者林銘翰／台北報導

新冠肺炎疫情延燒，傳出監察院擬在不影響指揮中心運作的前提下，約詢中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，以釐清行政部門有無疏漏。對此，民進黨立委鄭運鵬29日表示，在控制疫情的關鍵時刻，最不需要的就是刷存在感，「我不知道目的在哪裡」。

有媒體報導監察院已累計立案4件與疫情相關的調查案，擬在不影響指揮中心運作的前提下，約詢陳時中釐清行政部門有無疏漏，甚至還有監察院人士指出，有些個案若要調查，勢必得約詢陳時中，例如放寬「3+11」決策的當事人是陳時中，「不問陳時中要問誰」。

對此，民進黨團29日上午召開「全民防疫優先，國民黨拼政治攻防！」線上記者會，與會者包括鄭運鵬、民進黨團幹事長劉世芳、民進黨團書記長羅致政、民進黨團副幹事長黃世杰等人。

鄭運鵬表示，疫情期間在大家控制、穩定下降的關鍵時刻，最不需要的就是刷存在感，監察院是特殊的行政機關，對行政部門是事後調查權，「在這時候刷存在感，我不知道目的在哪裡」。

鄭運鵬說明，大家常常要求檢察官必須做到「偵查不公開」，民進黨團尊重監察院的行政調查，也希望他們的調查必須不公開，因為這是監察院必須謹守的分寸，但是從這幾天的媒體報導可以看出，很顯然是有些人刻意放話給媒體操作。

鄭運鵬指出，有監委談到要約詢陳時中，到目前為止的確有案子函詢，但是並沒有要馬上約詢，所以前幾天的報導顯然有誤。不過，在錯誤訊息被澄清後，又陸續傳出不具名監察委員、監院人事的說法，「監委要講話我們尊重，但是請你具名，不然你有什麼資格擔任監委」。

鄭運鵬強調，監院人士本來就沒辦法代表監察院，也沒辦法代表監委行使職權，「所以哪來的監院人士可以代表監察院、監委講這些話」，呼籲監察院調查是哪些監院人事在放話，如果不是事實，監察院也必須公開給國人一個說法與真相。

鄭運鵬說，監察院的調查要怎麼進行，民進黨團都予以尊重，但是請監察院調查所謂的「監院人士」到底存不存在，在防疫的關鍵期間不需要刷存在感，至於後續已經成案的要怎麼調查，相信行政部門與指揮中心都會完全尊重。

羅致政表示，大家過去對於監察院、監委的態度就是「寧靜御史」，所以光明正大是監察院、監委應該有的態度，而昨天監察院正式發布的新聞稿，就是用正大光明的做法來釐清。

不過，羅致政也說，今天又跑出所謂的監院知情人士，就是偷雞摸狗的行為，顯然應該被譴責，監察院有責任、義務調查「監察院的知情人士」是誰，並且用這種偷偷摸摸的方式，監察院欠人民一個公道與說法。

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