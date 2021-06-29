悲歌！彰化孝子染疫姑、母也確診　失能父沒人顧轉送護理之家

▲員林市清潔隊緊急前往超商大清消。（圖／員林市清潔隊提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化昨天新增1例30多歲物流業理貨員確診，同住的大姑跟從事清潔員的母親也染疫，里長說，這名年輕人是個孝子，平日都會送餐回家給失能父，如今因為確診，一家陷入低潮，衛生局緊急將失能父送彰化基督教醫院安置，今天已經轉送護理之家。

這名理貨員6/25發病，6/26採檢確診，Ct值18.21，為物流業相關職場人員，目前正在進行疫調中，而其目前已知足跡為，6月21至23日三度到萊爾富彰誠店。昨天員林市清潔隊也前往確診者住家及萊爾富大清消。

▲確診理貨員足跡。（圖／彰化縣衛生局提供）

里長上午受訪時指出，理貨員是單親，與未婚的大姑(60歲)住在一起，家中經濟不好，無法將失能父送安養機構，但他非常孝順，工作之餘總是返家送餐並在家裡照顧父親，母親雖然離婚了，但也經常回家探視前夫的健康狀況，2個妹妹分別住在台中及台北。

里長說，理貨員確診後，對他大姑跟母親採檢，60多歲大姑6/25發病，6/27採檢確診，Ct值10.93；50多歲母親因工作關係，6/22採檢PCR陰性，6/26發病，6/27採檢確診Ct值14.62，目前匡列上百人。

▲彰化新增感染傳播鏈。（圖／彰化縣政府提供）

這三起個案為新一起感染源待查的家庭群聚事件，不過，誰為指標個案，衛生局長葉彥伯則說，因個案發病日都落在25-26日，難以判斷誰先發病，而今日個案的Ct值（18.21）比大姑（10.93）、母親（14.62）高，Ct值高低與病毒暴露量、發病時間、症狀等因素相關。

►神童預言成真？最短待同廁所14秒就傳染…分析Delta病毒「為什麼變大魔王」

►大同「星河銀電鍋」4190元→2980元 一鍵變大廚、雙菜同時煮好容易

