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2021宜蘭市水燈節取消！逾200年歷史活動　降低感染風險最重要

▲宜蘭市長江聰淵（右）宣布2021宜蘭水燈節，因疫情取消辦理。（圖／記者游芳男翻攝）

▲宜蘭市長江聰淵（右）宣布2021宜蘭水燈節，因疫情取消辦理。（圖／記者游芳男翻攝）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭市長江聰淵表示，因應疫情變化，中央疫情指揮中心維持全國疫情警戒第三級至7月12日止，故今年7月22日至8月14日「2021年二百年風華再現 宜蘭放水燈」活動決議取消辦理。

「宜蘭水燈節」為迄今已有兩百多年歷史的傳統民俗活動，並且是宜蘭縣重要的無形文化資產。放水燈的目的，是為無主孤魂引渡，邀請陽理祭物，以求平安。放水燈這項民俗活動同時兼具文化、藝術、宗教、觀光等多重社會功能，帶動地方產業和提升社區文化內涵，多年以來都是宜蘭鄉土不可取代且獨特的傳統民俗慶典。

宜蘭市公所與宜蘭縣宜蘭市中元民俗文化推展協進會共同舉辦宜蘭水燈節行之有年，以宜蘭城隍廟為中心舉行多項傳統民俗祭儀，從揭開序幕的城隍爺出巡會場灑淨，發表科儀，到上香祝禱繞境和重頭戲的水燈施放，年年重現宜蘭在地的傳統文化。

除了延續傳統以外，水燈節也加入了許多新元素：邀請同玩節國外團體、宜蘭在地表演藝術團隊及當地學校參與各項節目演出，並且透過傳統藝術的教學營和小水燈DIY活動，與民眾有更多互動，讓人們能夠對這項傳統民俗有更深層的認識。多年的努力下，水燈節在宜蘭已然成為標誌性的民俗傳統活動，傳承了祭儀，注入了新元素，發揚了在地文化。

市長江聰淵表示，宜蘭水燈節是宜蘭的一大盛事，每年吸引上萬人民眾參與。這次的活動因為疫情的關係，經過中元民俗文化推展協進會陳文彬理事長向城隍爺及眾神的請示，在多方討論和慎重的評估後，最終決定取消此次活動。目前全國致力於防疫解除三級警戒，宜蘭同樣有責任做好防疫措施，降低所有感染的風險是目前最重要的事情。他呼籲宜蘭的鄉親盡力配合中央流行疫情指揮中心的決策，此次活動的停辦，感謝市民們的配合與體諒。

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