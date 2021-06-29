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大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

影／北京市區難得煙火　中共黨慶表演「鳥巢1晚施放4次」

記者陳政錄／北京報導

中國大陸為慶祝中共成立100周年，28日晚於國家體育場（鳥巢）舉辦文藝演出《偉大征程》 ，中共總書記習近平等領導人出席，北京市區也因此難得施放煙火，在時長約兩小時的演出中，於開場、建國、新時代、結尾環節分別施放四場煙火，吸引鳥巢內外民眾目光。

▲▼慶祝中國共產黨成立100周年文藝演出《偉大征程》在北京舉行。（圖／記者陳政錄攝）

▲慶祝中國共產黨成立100周年文藝演出《偉大征程》在北京舉行。（圖／記者陳政錄攝，下同）

據了解，《偉大征程》原定正式演出時間為29日晚，惟因氣候因素，官方將之提前至28日晚舉行，為確保活動萬無一失，還要求參會媒體不得攜帶手機等通訊設備，避免有人直播，《ETtoday新聞雲》駐北京記者前往採訪，為觀眾呈現場內視角。

為嚴格實施安檢、防疫要求，6月28日晚間8時的演出，要求觀眾下午2時就啟程，經兩次轉車、三安檢，才得以入場。到會場外，北京市動用大批志願者、武警、公安，引導包含中共各黨組織、地方代表、獲邀嘉賓等約2萬名觀眾一次入場，接受安檢。

▲▼慶祝中國共產黨成立100周年文藝演出《偉大征程》在北京舉行，進場前維安。（圖／記者陳政錄攝）

▲演出地點鳥巢外安檢嚴格，周邊道路則有民眾蹲點，期待看到晚上的煙火。

步入鳥巢後，中央舞台的巨型螢幕上，顯示大大的金色中國共產黨徽，以及1921、2021的金色字樣，習近平與克强、栗戰書、汪洋、王滬寧、趙樂際、韓正、王岐山中共領導人，於19時57分許，走上主席台，現場響起陣陣歡呼，緊接演出開始，「100」圖案的煙火在鳥巢上方施放。

細數全長約2個小時的演出過程，《偉大征程》分別在開場、建國，以及邁向新時代到結尾的4個環節，分別施放煙火，演出全程共四個篇章、21個節目，涵蓋中共建立之初，革命、建設、改革，並貫穿中共一大到十九大的領導人、時代與政策沿革。

▲▼慶祝中國共產黨成立100周年文藝演出《偉大征程》在北京舉行。（圖／記者陳政錄攝）

▲演出大量利用人海戰術、舞台機關，彰顯中共各時代的歷史。

首個篇章「浴火前行」中，有楊洋、楊紫、宋軼、李現等大陸影劇明星，演出共產黨建黨、青年運動等過程的時代短劇，情景大合唱《怒吼吧黃河》中，還有唯一一位在節目表上，被標示為「中國台灣」的藝人張韶涵，與香港藝人成龍一同演唱，另第二篇章、第三篇章分別為「風雨無阻」、「激流勇進」，分別介紹共產黨開國大典後，早期共產黨的奮鬥歷程，到後來改革開放、設立深圳特區等，南水北調、西電東送，以及港澳回歸等，在各短劇中，還有黃勃、胡哥等演員參演。

最後一章，「錦繡前程」，重點歌頌「以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，中國特色社會主義進入新時代，昂首闊步邁向全面建設社會主義現代化國家的新征程」，包括脫貧、抗疫、強軍等，最後再次施放煙火，以《沒有共產黨就沒有新中國》歌曲作收。

據新華社報導，觀演人員，除黨政軍各部、在京主要企業機構代表，政府人員外，還包括「港澳台同胞」，以及海外僑胞代表，各民主黨派中央在京委員、全國工商聯在京執委和無黨派人士代表等，亦有大陸獲得各項勳章者參會，以及重要國際友人、在京各國駐華使節和國際組織駐華代表、外國專家。

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▲▼慶祝中國共產黨成立100周年文藝演出《偉大征程》在北京舉行，習近平等中共領導人出席觀演。（圖／記者陳政錄攝）

▲▼慶祝中國共產黨成立100周年文藝演出《偉大征程》在北京舉行，台灣藝人張韶涵參加演出。（圖／記者陳政錄攝）▲▼慶祝中國共產黨成立100周年文藝演出《偉大征程》在北京舉行。（圖／記者陳政錄攝）▲▼慶祝中國共產黨成立100周年文藝演出《偉大征程》在北京舉行。（圖／記者陳政錄攝）▲▼慶祝中國共產黨成立100周年文藝演出《偉大征程》在北京舉行。（圖／記者陳政錄攝）▲▼慶祝中國共產黨成立100周年文藝演出《偉大征程》在北京舉行，習近平等中共領導人出席觀演。（圖／記者陳政錄攝）▲▼慶祝中國共產黨成立100周年文藝演出《偉大征程》在北京舉行，習近平等中共領導人出席觀演。（圖／記者陳政錄攝）

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