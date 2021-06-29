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大國角力／美拉盟友圍堵中！　黃奎博：中共建黨百年時刻不會示弱

▲▼拜登訪歐首站抵達英國，宣告「美國回來了」。（圖／路透）

▲拜登訪歐首站抵達英國，宣告「美國回來了」。（圖／路透）

記者任以芳／北京報導 

中國大陸迎接7月1日百年黨慶之際，以美國為首的西方國家圍堵政策持續發酵，兩岸學者也認為中美爭鋒至少10年以上。接受《ETtoday新聞雲》記者訪問的外交學系副教授黃奎博也指出，以國際政治來看，中美互拚話語權只會繼續拉攏盟友。中共內心也非常清楚西方這種「圍堵」還是有限制，在建黨百年的重要時刻，不會示弱。

中美角力戰已經延伸到爭搶「全球盟友圈」，鞏固實力地位。政治大學國際事務學院全球及區域風險評估中心主任、外交學系副教授黃奎博也指出，中美爭搶「拉黨結派」，在國際政治角度來看，如果不這樣做，聲勢與表決上就會輸人一截。

黃奎博分析，從美國政府預算看來，外交與國防預算並未大幅增加，美國勢必會更依賴盟邦出錢出力，以對中共造成視議題而定的「新圍堵」。但中國大陸應知這樣的「新圍堵」有其限制，特別是在建黨百年的重要時刻，不會示弱。

▲▼ 2012年2月14日，中國國家主席習近平訪美期間，在白宮與時任美國副總統拜登握手。（圖／路透）

▲ 2012年2月14日，中國國家主席習近平訪美期間，在白宮與時任美國副總統拜登握手。（圖／路透）

中美關係一去不回頭？對此，接受《ETtoday新聞雲》記者採訪的台大前政治系教授、孫文學校總校長張亞中分析，美國現在戰略規劃很明顯，一直遏制中國大陸的崛起，不容許任何國家去挑戰他全球霸權地位。

張亞中舉例，最早1947年至1991年之間的冷戰時期，蘇聯是美國第一號敵人。到了1980年代日本又成為競爭者，後來美國也不容許歐元崛起，直到現在中國大陸又成為「新頭號敵人」。所以美方會想盡各種辦法迎頭痛擊，中方也會頑強的抵抗。

至於，中美角力何時會真正緩和？張亞中強調，美方不可能一刀切斷與中國大陸關係，即使是當年冷戰時期，美國與蘇聯都還有對話。「以時間性來看，短期內中美抗衡鬥爭不會結束，時間可能大概10年以上。」

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