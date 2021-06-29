「七一勳章」頒授儀式今舉行　習近平：永遠信黨愛黨為黨

記者鄭思楠／綜合報導

「七一勳章」頒授儀式於今日（29日）上午在北京人民大會堂舉行，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平將首次頒授「七一勳章」並發表重要講話。習近平表示，全黨同志都要把對馬克思主義的信仰、對中國特色社會主義的信念作為畢生追求，永遠信黨愛黨為黨，在各自崗位上頑強拼搏，不斷把為崇高理想奮鬥的實踐推向前進。

習近平指出， 今天受到表彰的「七一勳章」獲得者，就是各條戰線黨員中的傑出代表。在他們身上，生動體現了共產黨人堅定信念、踐行宗旨、拼搏奉獻、廉潔奉公的高尚品質和崇高精神。

他強調，江山就是人民，人民就是江山。全黨同志都要堅持人民立場、人民至上，堅持不懈為群眾辦實事做好事，始終保持同人民群眾的血肉聯繫。

習近平強調，共產黨人擁有人格力量，才能贏得民心。全黨同志都要明大德、守公德、嚴私德，清清白白做人、乾乾凈凈做事，做到克己奉公、以儉修身，永葆清正廉潔的政治本色。

他表示，「七一勳章」獲得者都來自人民、植根人民，是立足本職、默默奉獻的平凡英雄。他們的事跡可學可做，他們的精神可追可及。他們用行動證明，只要堅定理想信念、堅定奮鬥意志、堅定恒心韌勁，平常時候看得出來、關鍵時刻站得出來、危難關頭豁得出來，每名黨員都能夠在民族覆興的偉業中為黨和人民建功立業！

▲習近平和「七一勳章」獲得者。（圖／翻攝自新華社）

「七一勳章」是中共黨內最高榮譽，這次是以中共中央名義首次頒授，表彰全國優秀共產黨員、全國優秀黨務工作者和全國先進基層黨組織。

據《央視》報導，今次「七一勳章」共有29名獲得者，其中包括新疆伊寧縣維穩有功的村黨支部書記買買提江．吾買爾、高原醫學事業的開拓者吳天一、中共主要創始人李大釗的孫子李宏塔、中共早期主要領導人瞿秋白之女瞿獨伊、去年6月在中印邊境軍事衝突殉職的陳紅軍，新中國胸外科事業的開拓者和奠基人辛育齡、中國自動化科學技術開拓者陸元九、福建社區工作者的傑出代表林丹、西藏自治區隆子縣玉麥鄉玉麥村愛國戍邊農民卓嘎、四川省原達縣地委副書記周永開、創辦全國第一所全免費女子高中的雲南省麗江華坪女子高級中學校長張桂梅等、南海維權民兵副連長王書茂等人。