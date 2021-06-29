大陸國賓護衛機車隊前導　「七一勳章」獲獎人赴人民大會堂

記者魏有德／綜合報導

中共今（29）日在人民大會堂舉行「七一勳章」授頒儀式，由中央總書記習近平到場主持。儀式開始前，獲獎的「黨國英雄」分乘5輛箱型車，由負責前導外國領袖的大陸國賓護衛隊機車隊帶領，從京西賓館出發，沿著長安大街，途經中共最高權力中心「中南海」及天安門廣場，最後駛進人民大會堂前。

▲中共七一勳章獲獎人在國賓前導車隊帶領下，前往人民大會堂。（圖／翻攝CCTV+）

車隊抵達人民大會堂時，在大會堂前除了有禮兵分列紅毯兩側，還有學生及各界代表手持花束及大陸國旗迎接。從獲獎名單上可以發現，得到七一勳章的29名黨員分佈在各個領域，其中還包括4名百歲老人及此前曾在邊界衝突犧牲的陳紅軍（2020年6月），過世的老紅軍柴雲振（2018年12月）及視察山洪遇難的廣西壯族自治區女官員黃文秀（2019年6月）。

▲行動不便的中共七一勳章獲獎人由三名特勤人員抬上人民大會堂。（圖／翻攝CCTV+）

值得注意的是，車隊抵達紅毯後，乘坐輪椅的獲獎人前進到大會堂樓梯前，會由3名特勤人員將人及輪椅一同抬起，表達對獲獎人的尊敬。此外，中共還將向包括前國家領導人在內的資深黨員頒發「光榮在黨50年」勳章，強調黨員對國家的貢獻及慰勉。

▲中共七一勳章獲獎人車隊經過大陸政治權力中樞「中南海」。（圖／翻攝CCTV+）

「七一勳章」是中國共產黨黨內最高榮譽，以紅色、金色、白色為主色調，使用冷壓成型、花絲鑲嵌、彩絲織錦等工藝製作。章體採用共產黨徽、五角星、旗幟、豐碑與光芒、向日葵、山河、如意祥雲等元素。

中共黨徽建立黨的領導和核心地位，五角星象徵共產主義理想與薪火相傳，豐碑與光芒寓意輝煌歷程與豐功偉績，向日葵則象徵黨國及人民緊密團結在黨中央周圍，山河呈現黨員的理想和追求，如意祥雲寓意家家繁榮昌盛、和諧發展，旗幟則是在共產黨的領導下，為實現革命理想而永遠奮鬥。