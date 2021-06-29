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畫面曝光！中共黨慶演出　張韶涵搭成龍唱《怒吼吧 黃河》

▲▼慶祝中國共產黨成立100周年文藝演出《偉大征程》在北京舉行。（圖／記者陳政錄攝）

▲張韶涵參與慶祝中共黨慶的文藝演出《偉大征程》。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／北京報導

台灣藝人登上中共黨慶舞台！6月28日晚，慶祝中國共產黨成立100周年的文藝演出《偉大征程》，於北京鳥巢舉行，中共總書記習近平和李克強、栗戰書、汪洋等國家領導人均出席觀看。在演出開始約半小時的「節目五」，藝人張韶涵身穿黃色上衣，緊挨著香港藝人成龍等，一同演出情景大合唱—《怒吼吧 黃河》。

《偉大征程》是中共為慶祝共產黨成立100周年，於7月1日慶祝活動前，特別安排的文藝演出，在6月28日晚間的正式演出時，中共中央政治局委員習近平、李克强、栗戰書、汪洋、王滬寧、趙樂際、韓正、王岐山等黨和國家領導人，和約2萬名觀眾一同觀看演出，為確保活動完美呈現、萬無一失，官方甚至要求參會媒體不得攜帶手機等任何通訊設備，避免有媒體進行現場直播。

▲▼慶祝中國共產黨成立100周年文藝演出《偉大征程》在北京舉行。（圖／記者陳政錄攝）

▲習近平等中共領導人觀賞演出。（圖／記者陳政錄攝）

演出在北京的大陸國家體育場（鳥巢）舉行，包含21個節目，最後以歌曲《沒有共產黨就沒有新中國》作收，呈現1921年共產黨成立以來，包括起義、長征、開國、改革開放、設立特區、港澳回歸，一直到習近平新時代的歷程，並動用黃勃、胡哥、楊洋、楊紫、宋軼、李現等影劇明星，出演時代短劇。

在節目五，《怒吼吧 黃河》中，與成龍搭檔演唱的張韶涵，是《偉大征程》演出中，唯一一位標示為「中國台灣」的藝人，她身著黃色禮服，與港星成龍，澳門藝人劉乃奇、盛梅，以及大陸藝人高鵬、佟鐵鑫、王晨、洪之光、王一鳳等一同演唱，表演時長約3分鐘。

除此之外，參加文藝演出的歌手還包括大陸歌手韓紅、李楠，以及台灣人也熟知的郁可唯、李宇春等，整個節目時長超過兩個小時，中共第一代領導人毛澤東，以及現任領導人習近平的「成就」，在表演中有大量呈現。

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▲▼慶祝中國共產黨成立100周年文藝演出《偉大征程》在北京舉行。（圖／記者陳政錄攝）▲▼慶祝中國共產黨成立100周年文藝演出《偉大征程》在北京舉行。（圖／記者陳政錄攝）

▲▼慶祝中國共產黨成立100周年文藝演出《偉大征程》在北京舉行。（圖／記者陳政錄攝）

▲▼慶祝中國共產黨成立100周年文藝演出《偉大征程》在北京舉行。（圖／記者陳政錄攝）

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