東京都知事過勞停工！被疑動機不單純：逃避責任逃到醫院去

▲東京都知事小池百合子。（圖／CFP）



記者王佩翊／編譯

日本東京都知事小池百合子22日因過勞病倒，住進醫院治療，同日晚間東京都也對外發表聲明稱，小池將停工一週休養，公務暫由副知事多羅尾光睦代理。不過東京都27日又宣布，小池將遵照醫囑延後出院，目前復工時間未定。對此，外界有聲浪質疑，東奧已經進入最後準備階段，作為首長的的小池卻以過勞為由不在其位，不免讓人懷疑是否是在「逃避責任」。

根據《日本放送協會》報導，東京都議會選舉即將於7月4日舉辦，距離東京奧運只剩不到1個月，且新冠疫情也有加劇趨勢，在這樣的時間點突然宣布因病入院，暫停職務，也讓外界懷疑小池百合子的動機是否不單純，暗指她想要避開對自己不利的狀況。

小池百合子22日宣布，因病暫停職務1週，不過東京都27日又緊急宣布，她28日起也將持續住院，並根據醫囑，繼續觀察病況直到週末。

事實上，東京疫情反彈，新增確診屢屢增高，儘管各界抨擊聲浪不斷，但邁入最終準備階段的東奧卻是箭在弦下，不得不發。假如疫情持續回溫，日本當局不排除重新宣布東京都進入緊急事態宣言，然而緊急事態宣言需要由都知事向中央發出籲請，現在擁有決定權的小池百合子卻因病住院，暫停工作。

根據《東京新聞》報導，小池百合子所屬的都民第一會對於東京奧運向來主張「再度延期」、「以無觀眾形式舉辦」，但小池在與首相菅義偉討論相關問題時，都與菅義偉站在同一陣線，因此也讓人猜測，她的心已經不在都民第一會，而是向執政黨自民黨靠攏，更讓人懷疑，小池是否是藉著生病的理由，逃避相關的責任。

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