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日本「酒駕大卡車」迎面暴衝！　2小學生魂斷放學路...3人重傷

記者王佩翊／編譯

日本千葉縣八街市28日發生5名小學生遭失控卡車衝撞的事故，該起事故一共造成2人死亡、3人重傷，肇事司機隨即被帶往警局接受調查。警方表示，嫌犯的酒測值已超標，且被逮後也坦承開車前飲酒。據悉，5名小學生就讀於事發地點1公里遠的朝陽小學，當天放學後5人正一起走回家，怎知卻發生意外。

根據《日本放送協會》報導，被害的5名小學生28日下午3時半左右從學校放學時，突然被一輛失速的大卡車迎面撞上，2人傷勢嚴重，當場心肺停止，送院後不治身亡，另外3人則是重傷，其中1人至今昏迷不醒。5人分別為4名男童、1名女童，年紀約在6至10歲間。

現年60歲的駕駛梅澤洋隨即遭到逮捕，目前已被依過失駕致死傷的嫌疑調查。警方表示，事發後的第一時間已經對司機進行酒測，結果超出標準值，而司機本人也坦承酒駕。肇事駕駛供稱，當時車子的右邊視線突然看到有人，因此才會緊急把方向盤往左轉，結果就因此撞上電線幹，一下子撞上孩子們。

據悉，事發現場是鄉間小路，兩側都是田，也沒有人行道，警方將調閱附近監視器並釐清詳細事故發生經過，同時深入調查酒駕情事。

宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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