南韓追加編列36兆韓元紓困！全國8成民眾都能領　最多領30萬韓元

▲首爾明洞商圈因疫情蕭條，南韓政府今年2度編列共36兆韓元預算，向家戶、中小企業紓困。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓受新冠疫情影響近1年半，市場與經濟遭到重創，對此政府與共同民主黨（執政黨）於今（29）日上午在地2次追加編列預算中，確定追加編列33兆韓元，合計共36兆韓元（約新台幣8900億元），而被稱為「第5次災難支援金」的紓困案，所得80%以下的家戶確定可以提領，另外還包括自營業者補助津貼，以及採買1億6千萬劑疫苗的預算。

根據《韓聯社》、《東亞日報》，南韓共同民主黨政策委員會議長、國會議員朴完柱（박완주）表示，政府與執政黨於29日上午在國會上已達成協商，確定在既定的3兆韓元預算上，2度追加編列33兆韓元，合計追加編列36兆韓元，從年度支出增額的標準來看，為規模最大的預算追加編列，超越去年第3次追加編列的35兆1千億韓元。

關於災難支援金、中小企業補貼、信用卡現金回饋等3大新冠疫情補助方案，則投入編列約15至16兆韓元的預算，其中所得80%以下（約年收入1億韓元以下，換算新台幣約248萬元）的家戶，確定納入「第5次災難支援金」補助對象，政府同意以「人」為提領單位，不再以家戶為單位，平均每人預估可領取25至30萬韓元。

低收入戶、次收入戶、單親家庭等低收入階層共300萬人可望獲得更多金額的補助。

原先共同民主黨曾經提議，應全國民眾普發「災難支援金」，最後協商時讓步至供所得80%以下家戶提領；而被排除在外的全國20%高所得階層、約440萬家戶，則以信用卡現金回饋的方式振興消費，可獲最大補助約30萬韓元。

針對業績受疫情影響、甚至停業的中小企業與自營業者，政府將放寬標準，補助津貼的申請類型也從7個擴大至24個，其單項最高補貼金額可望大幅提升至500萬韓元。

另外，南韓政府追加編列4至5兆韓元預算，做為從國外採購約1億6200萬劑新冠疫苗、支援國產疫苗研發、醫療院所損失補償等防疫費用；針對雇用、穩定民生經濟方面上追加2至3兆韓元預算，包含提供工作機會、創業、居住、生活金融等青年4大領域的補貼方案。

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