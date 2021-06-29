英疫苗混打研究！這組合「抗體濃度」比2劑AZ高9倍　內行破1盲點

▲該研究以2個間接方式，取代真實世界的效果。示意圖，與本文無關。（圖／記者林敬旻攝）

記者周亭瑋／綜合報導

近來疫苗混打話題不斷，多國也開始以此為策略因應。胸腔重症科醫師蘇一峰今在臉書發文，分享英國一個疫苗混打研究，發現AZ混打BNT疫苗，其產生的抗體濃度是打兩劑AZ的9倍。不過，就有內行點出盲點，認為討論前要先釐清，是否認可免疫橋接的概念，才不會邏輯混亂。

蘇一峰在臉書提到，這是一個英國850人疫苗混打研究，分成4個對照組，產生的有效抗體平均濃度，從高到低依序為：兩劑BNT、AZ／BNT、BNT／AZ，最後是兩劑AZ；而結論指出，疫苗混打是可行的方式，同時AZ／BNT混打，產生的抗體濃度是兩劑AZ的9倍。

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不過，這個試驗只收50歲以上病人，並且用了2個間接方式取代真實世界的效果，其一是抗體濃度，另一個則是測T細胞的反應。就有醫師表示，「這能否直接認定真實世界具有同樣好的效果，保護力變9倍？Nobody knows。在科學上，嚴謹的說法叫理論上可行。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者湯興漢攝）

一名內行網友也指出，「這個研究是看抗體濃度，背後的意義在於，認為抗體濃度可以一定程度反映保護力。這個概念就是免疫橋接喔！」

他直言，「大家要討論之前，先要問自己是否認可免疫橋接的概念，才不會邏輯混亂。實在不想又看到一堆人一邊罵國產疫苗採免疫橋接，一邊吵著要混打疫苗。」

另外，針對混打疫苗，指揮官陳時中日前表示，「我們不是禁止，而是沒開放。」還是要讓科學證據再更明確一點。