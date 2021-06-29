自購41萬劑莫德納疫苗明16:40抵台　這次換長榮從荷蘭直送桃機

▲自購41萬劑莫德納疫苗，這次由長榮航空BR78航班載運，預計明下午抵台。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者賴文萱／台北報導

台灣自購41萬劑莫德納疫苗終於要來了！據了解，第三批疫苗這次由長榮航空BR78航班載運，自阿姆斯特丹起飛，預計抵台時間為明天16時40分。指揮中心副指揮官陳宗彥今上午也證實， 正常狀況下，應是明（30）日下午、傍晚會抵達。

指揮中心指揮官陳時中昨在記者會證實，第三批41萬劑莫德納疫苗將要抵台，不過飛機班次及抵台時間仍有待確認。副指揮官陳宗彥今則表示， 正常狀況下，應是明（30）日下午、傍晚會抵達。

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▲自購的41萬劑莫德納將由長榮載運 。（圖／翻攝桃園機場官網）

據掌握，這次疫苗航班非由華航負責，而是改由長榮航空BR78航班載運，班機將從阿姆斯特丹起飛，該航班表定明天16時40分降落桃園機場。

▲指揮中心副指揮官陳宗彥。（圖／指揮中心提供）

我國向藥廠訂購的第二批莫德納疫苗共有65萬劑，分2批次運送，第一批24萬劑在6月18日抵台，由華航CI5556貨機載運，從盧森堡起飛，中間停留在杜拜，而第二批41萬劑先前傳出20日抵台，但當天並未有疫苗到貨。陳時中在昨日疫情記者會被問及此事，他表示，的確會在周三進來台灣。

陳宗彥則於全國防疫會議會後記者會上提到，41萬劑疫苗「航班按照正常狀況，應該是明天下午、傍晚」抵台。